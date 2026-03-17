Altos mandos militares de Estados Unidos comparecieron ante el Congreso, entre ellos el jefe del Comando Sur, que estuvo involucrado en la captura de Maduro

Varios altos mandos militares de Estados Unidos comparecieron ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, en donde presentaron los avances de la Operación Lanza del Sur, el despliegue naval en aguas del Caribe y Pacífico para combatir el narcotráfico.

Destacó la presencia del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, que estuvo involucrado en la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a comienzos de enero.

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Asimismo, la del subsecretario de Defensa Nacional y Seguridad para La Américas, Joseph Humire, quien fue cuestionado por el congresista demócrata Herb Conoway sobre si el despliegue busca tumbar otros regímenes de la región como el de Cuba.

“Parece que esta Administración, que solía ser Estados Unidos primero, parece que rápido se involucra en conflictos alrededor del mundo, con poca o ninguna estrategia. ¿Puede usted comentar al respecto?”, cuestionó Conoway.

Ante dicha pregunta, Humire respondió que “el pilar fundamental del Documento de Seguridad Nacional y de la Estrategia de Defensa es entregar seguridad colectiva en el perímetro de los Estados Unidos”.

“La responsabilidad número uno del presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) es proteger a la patria y a los ciudadanos estadounidenses”, añadió.

Respecto a los resultados de la Operación Lanza del Sur, el subsecretario argumentó que “desde que inicio se ha visto un 30% de reducción en el movimiento de narcolanchas en el Caribe y un 30% de reducción de narcolanchas en el Pacífico”.

Además, dijo que “los flujos combinados de fentanilo, que es un arma de destrucción masiva, han caído un 55%, mientras que los de cocaína más de un 20%”.

A su turno, el general Donovan mencionó las prioridades del Comando Sur e indicó que el objetivo principal es proteger el hemisferio occidental.

“El Comando Sur desarrolla fuerzas a la medida para este hemisferio”, comentó.