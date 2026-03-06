NTN24
Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos se une a la embajadora Laura Dogu y a los socios del Gobierno Trump “para apoyar una Venezuela libre, segura y próspera”

marzo 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Francis Donovan, comandante del Comando Sur, y Laura Dogu, embajadora de EE.UU. en Venezuela - Foto: AFP
Francis Donovan, comandante del Comando Sur, y Laura Dogu, embajadora de EE.UU. en Venezuela - Foto: AFP
Esta “cooperación” entre la nación caribeña y Washington busca “beneficiar a los ciudadanos y promover la estabilidad en el hemisferio occidental".

Este viernes, el Comando Sur de Estados Unidos informó que, junto a la embajadora de su país en Venezuela y los socios de la administración del presidente Donald Trump, se “unen” para apoyar la transición democrática en la nación caribeña, la cual anhelan que sea “libre, segura y próspera”.

"El Comando Sur de los Estados Unidos se une a la embajadora Laura Dogu y a los socios del Gobierno de los Estados Unidos para apoyar una Venezuela libre, segura y próspera”, indicó por medio de su cuenta de X el Comando Sur.

Asimismo, informaron su deseo de que ambas naciones se alineen y restablezcan conjuntamente una colaboración que permita hacerle frente a aquellas “amenazas transnacionales” que afectan la seguridad de la región.

“Una Venezuela alineada con los Estados Unidos facilita la renovación de la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar las amenazas transnacionales”, agregó.

De acuerdo con la información compartida por el Comando Sur, esta “cooperación” entre la nación caribeña y Washington busca “beneficiar a los ciudadanos y promover la estabilidad en el hemisferio occidental".

Este anuncio publicado por el Comando Sur se da un día después de que la administración del presidente Donald Trump y el gobierno interino de Venezuela anunciaran que, después de seis años, vuelven a reanudar de manera formal relaciones diplomáticas y consulares entre ambas naciones, las cuales habían sido suspendidas desde el año 2019.

“Los Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, expresó por medio de su cuenta X la embajada de los EE. UU. en Venezuela.

De igual manera, manifestaron su “compromiso” con el pueblo venezolano para establecer las “condiciones” necesarias para que se dé “una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido”.

