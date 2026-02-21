NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Willie Colón

‘Oh qué será?’, ‘El Gran Varón’ y otros éxitos de Willie Colón para recordar su legado musical

febrero 21, 2026
Por: Miguel Pedreros
Willie Colón presenta en su espectáculo ‘Tour 50 Aniversario’ en 2017-Foto: EFE
Willie Colón presenta en su espectáculo ‘Tour 50 Aniversario’ en 2017-Foto: EFE
El artista colaboró con importantes figuras de la salsa como Rubén Blades y Héctor Lavoe.

La industria de la música se encuentra de luto por el fallecimiento del puertorriqueño William Anthony Colón, conocido artísticamente como Willie Colón, quien dejó un enorme legado artístico gracias a su talento con el trombón y legendarias canciones.

Colón tuvo un importante recorrido en el mundo de la salsa, al formar dúos musicales con Héctor Lavoe y posteriormente con Rubén Blades, lo que influyó para ser considerado por los expertos en la música como uno de los cantautores más influyentes dentro del género.

El papel de Willie Colón en la salsa no solo fue trascendental por su talento sino por ser una figura clave dentro de la escena musical en Nueva York gracias a proyectos como Fania All-Stars, del que fue parte.

Este pionero de la salsa dejó canciones inolvidables para añadir a cualquier playlist para no solo admirar su trabajo musical sino para entender su exploración sonora y artística.

En sus distintas etapas dejó importantes canciones como ‘El gran varón’, canción compuesta por Omar Alfanno, que cuenta aborda la problemática del VIH y el rechazo de la sociedad a las mujeres trans.

o

Otros de sus grandes éxitos son ‘Pedro Navaja’, canción realizada en su etapa con Rubén Blades, que retrata la tragedia de un hampón en Nueva York y una trabajadora sexual que lucha por sobrevivir.

En su extensa exploración musical, el artista también dejó verdaderos himnos como ‘Gitana’, ‘Calle Luna’, ‘Calle Luna-calle sol’, ‘Idilio’, ‘Aguanile’ y ‘Talento de Televisión’, canciones en las que se enfocó en la salsa brava con llamativos arreglos musicales en los que colaboró con diferentes compositores.

Entre sus grandes colaboraciones resalta también su etapa con Héctor Lavoe, con quien hizo un importante recorrido musical que dejó grandes éxitos como ‘Juanito Alimaña’, ‘Che Che Colé’, ‘El Malo’, entre otras.

o

A pesar de que fue un artista que se destacó por sus colaboraciones, en su etapa como solista, Willie Colón también se destacó por importantes canciones como ‘Sin poderte hablar’, ‘Chinacubana’ y ‘Tú eres tú’.

