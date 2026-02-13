Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"
Este viernes 13 de febrero el experimentado basquetbolista Chris Paul anunció oficialmente su retiro de la NBA.
El legendario base, apodado el ‘Point God’, confirmó su decisión a través de una publicación en su cuenta de Instagram con el mensaje: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto".
El anuncio se produjo poco después de que Toronto Raptors lo dejaran en libertad tras haber sido traspasado desde LA Clippers a principios de este mes.
Disputó sus últimos partidos oficiales de la temporada 2025-26 con los Los Angeles Clippers, promediando 2.9 puntos y 3.3 asistencias en 16 juegos antes de su salida del equipo en diciembre de 2025.
Paul se retira como el segundo máximo asistente (12,552) y el segundo en robos (2,728) en la historia de la liga, solo por detrás de John Stockton.
A lo largo de sus 21 temporadas, jugó para siete franquicias: Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns, Warriors y Spurs.
El 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado, los Clippers traspasaron a Paul a Toronto Raptors, aunque el base nunca llegó a debutar con la franquicia canadiense.
Durante el All Star Game en Inglewood, las estrellas de la liga le rindieron homenaje con un aplauso unánime.
Figuras como LeBron James, Dwyane Wade y varias jóvenes promesas destacaron su legado, al igual que el comisionado Adam Silver, quien valoró su impacto dentro y fuera de la cancha.
Medallista olímpico en 2008 y 2012, Paul se despide como uno de los grandes jugadores que nunca logró un anillo de campeón.