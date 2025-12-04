NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Shakira

Sanaron las heridas: el inesperado elogio de Shakira a Piqué pese a su separación

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y sus hijos Milan y Sasha / FOTO: AFP
Shakira y sus hijos Milan y Sasha / FOTO: AFP
Durante una charla, la artista colombiana causó sorpresa al destacar una valiosa característica del exjugador español que ha impactado en la crianza de sus hijos.

La cantante colombiana Shakira, que sigue rompiendo récords con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, hizo una importante confesión sobre su expareja Gerard Piqué.

Durante una charla, la artista colombiana causó sorpresa al destacar una valiosa característica del exjugador español que ha impactado en la crianza de sus hijos.

De acuerdo con Shakira, la disciplina es fundamental en la vida de sus hijos, lo que les ha permitido destacarse en su vida académica y personal.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, detalló la cantante y compositora barranquillera.

Sin embargo, aseguró que, Piqué también tuvo un papel importante en la crianza de sus dos hijos. “También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera”, reconoció.

“Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, agregó.

o

Asimismo, la colombiana recalcó que los talentos artísticos de Shasha y Milan son gracias a ella. “Sí, porque del papá no”, dijo.

“Los dos son muy musicales. Milan toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. Tiene una facilidad. Sasha tiene una voz muy linda. En el colegio fue el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate. Imagínate, primera vez de él en el teatro interpretando un personaje y lo hace con una dedicación”, explicó.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en el mes de junio de 2022.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el corto texto firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Tras su ruptura, la barranquillera ha lanzado varios éxitos como ‘Copa Vacía’, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Acróstico’, ‘El Jefe’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, entre otros, en los que habla de sus sentimientos.

En sus canciones, Shakira también ha expuesto los detalles de la ruptura con su 'ex' y ha lanzado fuertes indirectas contra la actual novia del español, Clara Chía.

Temas relacionados:

Shakira

Música

Gerard Piqué

Sasha y Milan

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Entretenimiento

Ver más
Bandera de Venezuela, discos, cassettes y cd's musicales - Fotos: X / Pexels
Música

Dan a conocer que renombrado merenguero venezolano se encuentra en estado crítico tras sufrir 3 infartos

Logo de Netflix (AFP)
Netflix

Así es "Netflix House", el primer parque temático, con entrada gratuita, de la reconocida plataforma de streaming

Escenario del Festival Internacional Villa del Mar - Foto: EFE
Festival de Viña del Mar

La cuota colombiana que hará parte de la edición 65 del Festival Viña del Mar de 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera de Venezuela, discos, cassettes y cd's musicales - Fotos: X / Pexels
Música

Dan a conocer que renombrado merenguero venezolano se encuentra en estado crítico tras sufrir 3 infartos

Guyana

Cuatro venezolanos y tres guyaneses acusados de terrorismo por atentado contra una gasolinera en Guyana

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

Hermanos Faddoul
Crimen

Arrestan 20 años después en Aragua al autor de uno de los crímenes más atroces de Venezuela

Nicolás Maduro bailando durante pronunciamiento en Caracas - Foto AFP
Nicolás Maduro

⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre