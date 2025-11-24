"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista
Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen madurista, habló en NTN24.
“Catalina es una mujer muy fuerte... Ella está en El Helicoide, estuvimos muchos días sin saber de ella”, dijo la entrevistada.
“Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir", pronunció la invitada en el canal de las Américas.
El 26 de mayo de 2025, al día siguiente de las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela, Catalina fue secuestrada por funcionarios de la dictadura madurista.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció su detención. Se desconoce su paradero desde hace 182 días.
Al 24 de noviembre de 2025, la ONG Foro Penal reporta un total de 887 presos políticos en Venezuela. La cifra fluctúa constantemente debido a nuevas detenciones y algunas liberaciones esporádicas.
Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que las detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos son prácticas sistemáticas en la nación caribeña.