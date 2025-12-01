"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

El candidato conservador que recibió el apoyo de Donald Trump, Nasry Asfura, encabeza por leve margen este lunes las elecciones presidenciales de Honduras, marcadas por la amenaza del mandatario estadounidense de recortar la ayuda al país si el empresario no gana.

Asfura, de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, obtiene 40,5% de los votos y aventaja por un punto y medio a Salvador Nasralla, según resultados parciales de los comicios del domingo difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras tanto, a más de 20 puntos de distancia está la abogada izquierdista Rixi Moncada, de 60 años, candidata del gobernante partido Libre.

En declaraciones a NTN24, el analista político venezolano Alejandro Peña Esclusa aseguró que "la candidata del Foro de São Paulo" y de Nicolás Maduro perdió las elecciones por paliza, como ocurrió con Maduro el año pasado".

La candidata Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, habría obtenido menos del 20 por ciento de los votos, mientras que los dos principales contendientes, Nasry Asfura y Jorge Nasralla, se disputan el triunfo con aproximadamente 40 por ciento cada uno, separados por cerca de 5.000 votos.

Alejandro Peña Esclusa enfatizó que "Honduras se salvó de una posible dictadura como Venezuela, Cuba y Nicaragua, si hubiese ganado Rixi Moncada".

Agregó que la candidata del gobierno contó con "todo el poder del Estado, financiamiento de Venezuela, financiamiento del régimen de Xiomara Castro", pero aun así la ciudadanía rechazó su propuesta.

Sobre la intervención internacional, Peña Esclusa denunció que durante el conteo de votos "entraron unos colectivos armados idénticos a los de Venezuela y trataron de echar a los observadores internacionales".

Destacó que la Fuerza Armada hondureña "se portaron a las urnas e impidieron una tragedia", a diferencia de lo que ocurre en Venezuela.

Respecto al pronunciamiento del presidente Donald Trump, quien condicionó la ayuda a Honduras a la victoria de Nasry Asfura, el analista consideró que "seguramente sí" tuvo impacto.

Peña Esclusa situó estos resultados en un contexto regional más amplio, y afirmó que "en este momento en la región está habiendo un cambio sistémico".

Asimismo, aseguró que, este "vuelco hacia la democracia en toda la región" afecta directamente a Maduro, quien "ha hecho ha sido con el respaldo regional, pero cada vez pierde más respaldo".