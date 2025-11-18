La vida y evolución de Luisa Restrepo: disciplina, intuición y un sueño que cambió su futuro

La creadora de contenido colombiana Luisa Restrepo, más conocida en redes sociales como Lulu, protagonizó una de las recientes entrevistas del programa On The Road con Mauro Giraldo, grabada desde la ciudad de Nueva York. Allí, la influenciadora habló sobre sus orígenes, su proceso creativo y cómo logró construir una carrera sólida en un ecosistema digital cada vez más competitivo.

Luisa reveló que su entrada al mundo digital fue completamente accidental y nació de la curiosidad: “A los 12 años creé mi canal de YouTube”, recordó. Siendo tan pequeña, comenzó sin que sus padres lo supieran.

“Lo hice a escondidas (…) llegaba del colegio, ponía mi camarita, mi celular que en ese tiempo era una ‘panela’ y grababa. Para mí siempre fue una pasión, y poco a poco se fueron viendo los resultados”, contó entre risas. Con el tiempo, lo que comenzó como un juego infantil se convirtió en su proyecto de vida.

En la conversación, Luisa aseguró que nunca ha perdido la emoción por crear contenido, incluso después de diez años en la industria. “Me divierto demasiado grabando videos. Yo nací para esto, porque han pasado 10 años y tú crees que yo digo ‘me voy a retirar’, cero. Yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo”, afirmó.

Su constancia y autenticidad la han llevado a consolidar una comunidad masiva: más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en YouTube.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Luisa ha invertido tiempo en formarse en diferentes áreas del arte. “He estudiado actuación, edición, canto, técnica vocal (…) En este mundo del arte, yo no decidí irme por algo universitario, porque siento que lo mío se aprende más con cursos, mejorando lo que ya sé y explorando técnicas más avanzadas”, explicó.

A lo largo de la entrevista, Lulu envió un mensaje a quienes la ven como inspiración: “No importa de dónde vengas, siempre puedes lograr cosas grandes si te lo propones”. Confesó que, desde pequeña, siempre tuvo la intuición de que podía llegar lejos. “Por ahí dicen que si uno mismo no se la cree, nadie se la va a creer por ti. Tienes que meterte en la película y hablar siempre en positivo”, concluyó.