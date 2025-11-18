NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
On the Road

La vida y evolución de Luisa Restrepo: disciplina, intuición y un sueño que cambió su futuro

noviembre 18, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
En una conversación íntima en On The Road con Mauro Giraldo, la creadora de contenido Luisa Restrepo conocida como Lulu habló desde Nueva York sobre sus inicios.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La creadora de contenido colombiana Luisa Restrepo, más conocida en redes sociales como Lulu, protagonizó una de las recientes entrevistas del programa On The Road con Mauro Giraldo, grabada desde la ciudad de Nueva York. Allí, la influenciadora habló sobre sus orígenes, su proceso creativo y cómo logró construir una carrera sólida en un ecosistema digital cada vez más competitivo.

o

Luisa reveló que su entrada al mundo digital fue completamente accidental y nació de la curiosidad: “A los 12 años creé mi canal de YouTube”, recordó. Siendo tan pequeña, comenzó sin que sus padres lo supieran.

Lo hice a escondidas (…) llegaba del colegio, ponía mi camarita, mi celular que en ese tiempo era una ‘panela’ y grababa. Para mí siempre fue una pasión, y poco a poco se fueron viendo los resultados”, contó entre risas. Con el tiempo, lo que comenzó como un juego infantil se convirtió en su proyecto de vida.

En la conversación, Luisa aseguró que nunca ha perdido la emoción por crear contenido, incluso después de diez años en la industria. “Me divierto demasiado grabando videos. Yo nací para esto, porque han pasado 10 años y tú crees que yo digo ‘me voy a retirar’, cero. Yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo”, afirmó.

Su constancia y autenticidad la han llevado a consolidar una comunidad masiva: más de 4 millones de seguidores en Instagram y 13 millones en YouTube.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Luisa ha invertido tiempo en formarse en diferentes áreas del arte. “He estudiado actuación, edición, canto, técnica vocal (…) En este mundo del arte, yo no decidí irme por algo universitario, porque siento que lo mío se aprende más con cursos, mejorando lo que ya sé y explorando técnicas más avanzadas”, explicó.

o

A lo largo de la entrevista, Lulu envió un mensaje a quienes la ven como inspiración: “No importa de dónde vengas, siempre puedes lograr cosas grandes si te lo propones”. Confesó que, desde pequeña, siempre tuvo la intuición de que podía llegar lejos. “Por ahí dicen que si uno mismo no se la cree, nadie se la va a creer por ti. Tienes que meterte en la película y hablar siempre en positivo”, concluyó.

Temas relacionados:

On the Road

Redes sociales

Influencer

Instagram

YouTube

New York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Internacional otorga al presidente Trump autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas, asegura analista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Actualidad

Ver más
Fotos de referencia Canva
Violencia en México

"Están contratando sicarios venezolanos o colombianos": expertos analizan ola de violencia en México

Iván Cepeda | Foto EFE
Política

Iván Cepeda alerta que una intervención militar de EE. UU. podría transformar a América Latina en una “zona de guerra”

Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán - Foto: EFE
Huracán

La tormenta tropical Melissa se convierte en huracán y está causando graves afectaciones; el Caribe colombiano se mantiene en alerta

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Futbolista de Racing Santiago Sosa disputando un balón en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Copa Libertadores

Futbolista sufrió fractura en medio de semifinal de la Copa Libertadores por la que deberá ser evaluado por un cirujano maxilofacial

Fotos de referencia Canva
Violencia en México

"Están contratando sicarios venezolanos o colombianos": expertos analizan ola de violencia en México

Jon Aramburu (i) de Venezuela disputa el balón con Roberto Fernández de Bolivia (EFE).
Futbolistas

Lo que se sabe de la salud de futbolista venezolano que se perderá la fecha FIFA tras ser diagnosticado con traumatismo craneoencefálico

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Keiko Fujimori | Foto: EFE
Keiko Fujimori

Keiko Fujimori anunció su candidatura para la Presidencia de Perú por cuarta vez

Iván Cepeda | Foto EFE
Política

Iván Cepeda alerta que una intervención militar de EE. UU. podría transformar a América Latina en una “zona de guerra”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre