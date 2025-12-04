Solo dos sudamericanos aparecen en listado de los 10 mejores jugadores que tendrá el Mundial 2026, según reconocido medio

Este viernes se llevará a cabo en Washington el sorteo del Mundial de 2026, que por primera vez tendrá a tres países como anfitriones y 48 selecciones en juego.

Las 42 selecciones ya clasificadas de manera directa conocerán su distribución en los 12 grupos de cuatro equipos cada uno que serán sorteados con la presencia de los entrenadores de las selecciones del mundo.

Ante la expectativa por el sorteo de la cita orbital, recientemente un portal deportivo generó gran controversia al publicar el listado de los mejores jugadores del mundo que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026.

VEA TAMBIÉN La selección Colombia podría estar en uno de los grupos de la "muerte", según varias simulaciones del sorteo del Mundial 2026 o

Lo que más ha generado debate es el hecho de que solo aparezcan dos jugadores de Sudamérica y uno de ellos sea el argentino Lionel Messi, entre los primeros 10.

El portal The Athletic, dependiente del diario estadounidense The New York Times, publicó por estos días el listado de los 100 mejores jugadores del Mundial 2026.

Para el portal deportivo, el francés Kylian Mbappé es el mejor jugador que estará en el Mundial que se disputará a mitad del próximo año.

En segundo lugar, ubicó al noruego Erling Haaland, del Manchester City, que por primera vez jugará un Mundial con su selección.

Entretanto, en la cuarta posición se ubicó otro europeo, Lamine Yamal, que buscará conquistar el ansiado trofeo con la selección española.

La lista la completan Harry Kane (4), Pedri (5) y Jude Bellingham (6). Solo hasta el puesto siete aparece el brasileño Vinícius Júnior, seguido por Lionel Messi en el octavo.

VEA TAMBIÉN Alerta futbolera global tras declaración de Messi en la que no confirmó su participación en el Mundial de 2026 o

El top 10 lo completan el belga Kevin De Bruyne (9) y Gigi Donnarumma, de la selección italiana, si llega a clasificar en su llave de repechaje.

El colombiano Luis Díaz aparece en el puesto 15, mientras el ecuatoriano Moisés Caicedo se ubica en el 21.

Los otros jugadores sudamericanos que aparecen en el listado son Raphinha y Gabriel, por la selección brasileña, y Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández, por Argentina. Federico Valverde, cierra la presencia de la región en el listado.

Como era de esperarse, algunos aficionados cuestionaron que el portugués Cristiano Ronaldo aparezca en la posición 25, muy por debajo de Lionel Messi.