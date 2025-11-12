Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que ataques contra presuntas narcolanchas son legales: "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que los ataques que ha llevado a cabo la Administración del presidente Donald Trump contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, por lo que los responsables militares no pueden ser procesados judicialmente por ello.

Según argumentó un portavoz del Departamento de Justicia, "los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales".

En ese contexto, indicó que el personal militar encargado de ejecutar las órdenes de ataque, que a la fecha han dejado al menos 76 presuntos narcotraficantes muertos en aguas internacionales, no corren riesgo de ser procesados.

"El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", puntualizó.

Desde hace varias semanas, la Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas que supuestamente trafican drogas hacia territorio estadounidense.

El más reciente ataque en aguas internacionales tuvo lugar durante el fin de semana y dejó un saldo de seis personas muertas, según informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El despliegue militar estadounidense ha enfrentado a varias críticas y, recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Washington investigar la legalidad de los ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga.

Turk dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado un importante poderío militar en dicha campaña contra el tráfico de drogas, que incluye barcos de la Marina, aviones furtivos F-35 y el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Además, el despliegue ha aumentado la tensión en la región, ya que el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.