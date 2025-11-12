NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Departamento de Justicia de EE.UU. argumenta que ataques contra presuntas narcolanchas son legales: "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas”

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de EE. UU en el Caribe - Captura de video
Un portavoz del Departamento de Justicia argumentó que “los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado” y como tal “órdenes legales”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que los ataques que ha llevado a cabo la Administración del presidente Donald Trump contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, por lo que los responsables militares no pueden ser procesados judicialmente por ello.

Según argumentó un portavoz del Departamento de Justicia, "los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales".

o

En ese contexto, indicó que el personal militar encargado de ejecutar las órdenes de ataque, que a la fecha han dejado al menos 76 presuntos narcotraficantes muertos en aguas internacionales, no corren riesgo de ser procesados.

"El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", puntualizó.

Desde hace varias semanas, la Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas que supuestamente trafican drogas hacia territorio estadounidense.

El más reciente ataque en aguas internacionales tuvo lugar durante el fin de semana y dejó un saldo de seis personas muertas, según informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

o

El despliegue militar estadounidense ha enfrentado a varias críticas y, recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Washington investigar la legalidad de los ataques contra supuestas embarcaciones que transportan droga.

Turk dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

El Gobierno de Estados Unidos ha desplegado un importante poderío militar en dicha campaña contra el tráfico de drogas, que incluye barcos de la Marina, aviones furtivos F-35 y el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Además, el despliegue ha aumentado la tensión en la región, ya que el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Pacífico

Narcolancha

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

El portaviones Gerald R. Ford se traslada al Caribe - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bolivia

Expresidente de Bolivia Jeanine Áñez salió de prisión tras más de cuatro años encerrada por presunto golpe de Estado

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

El portaviones Gerald R. Ford se traslada al Caribe - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El portaviones Gerald Ford es una máquina de guerra; Maduro y sus amigos deberían salir del país": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Yacimientos de oro | Foto Canva
América Latina

El hallazgo de oro que podría cambiar el destino económico de este país latinoamericano

USS Iwo Jima - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

El video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo del poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

Shakira se presenta junto a la orquesta de salsa Grupo Niche en Cali, Colombia-Foto: EFE
Shakira

Al ritmo de la salsa: así fue la versión de ‘Sin Sentimiento’ de Shakira con el Grupo Niche en su regreso a Cali, Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre