Comediante y candidato a la Presidencia de Perú propuso pena de muerta para los sicarios: "esos miserables no merecen vivir"

El comediante peruano Carlos Álvarez, que se postula para la Presidencia de su país propuso este viernes la polémica pena de muerte para los sicarios.

El aspirante pidió el máximo castigo para los sicarios, a quienes quiere declarar como "objetivo militar", además de aseverar que hay que tener "mano de hierro" con ellos.

Durante su recorrido proselitista en un mercado de Callao, el puerto vecino a Lima, Álvarez el comentó a AFP que "hay que salir del pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú porque esos miserables no merecen vivir".

Y agregó que hay que tener "Mano de hierro contra esos malditos (...) y declarar al sicario como objetivo militar".

Entre los puestos de verduras, abarrotes y pescado, se abrazó con los comerciantes al ritmo de la cumbia que tocaban unos músicos que lo acompañaron.

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Álvarez, de 62 años y con más de cuatro décadas en la televisión como humorista, es un debutante en política y postula a la presidencia por el partido País para todos.

Figura en quinto lugar en los sondeos con casi un 4% de intención de voto, en una fragmentada elección con 36 candidatos.

Ante los periodistas, el comediante aseveró que "soy un artista que ha dado un paso a la política para pacificar mi país".

La propuesta de Álvarez contra los sicarios se da en medio de la delicada ola de violencia e inseguridad que vive el país sudamericano.

Perú, que irá a elecciones presidenciales el 12 de abril, enfrenta una crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada a sangre y fuego por la extorsión y una ola de asesinatos a sueldo.

Tan solo en 2025, según datos entregados por la Policía, en el país se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%.

Para que la propuesta del candidato presidencial se haga realidad, Perú tendría que salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es parte desde 1978 con la firma del Pacto de San José.

Esa instancia prohíbe restablecer la pena de muerte a las naciones que la han abolido. Perú solo contempla su uso en casos de traición a la patria en tiempo de guerra.