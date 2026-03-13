NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Perú

Comediante y candidato a la Presidencia de Perú propuso pena de muerta para los sicarios: "esos miserables no merecen vivir"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Comediante peruano y candidato a la Presidencia, Carlos Álvarez | Foto: AFP
Comediante peruano y candidato a la Presidencia, Carlos Álvarez | Foto: AFP
Para que la propuesta del candidato presidencial se haga realidad, Perú tendría que salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es parte desde 1978 con la firma del Pacto de San José.

El comediante peruano Carlos Álvarez, que se postula para la Presidencia de su país propuso este viernes la polémica pena de muerte para los sicarios.

El aspirante pidió el máximo castigo para los sicarios, a quienes quiere declarar como "objetivo militar", además de aseverar que hay que tener "mano de hierro" con ellos.

Durante su recorrido proselitista en un mercado de Callao, el puerto vecino a Lima, Álvarez el comentó a AFP que "hay que salir del pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú porque esos miserables no merecen vivir".

Y agregó que hay que tener "Mano de hierro contra esos malditos (...) y declarar al sicario como objetivo militar".

Entre los puestos de verduras, abarrotes y pescado, se abrazó con los comerciantes al ritmo de la cumbia que tocaban unos músicos que lo acompañaron.

o

Álvarez, de 62 años y con más de cuatro décadas en la televisión como humorista, es un debutante en política y postula a la presidencia por el partido País para todos.

Figura en quinto lugar en los sondeos con casi un 4% de intención de voto, en una fragmentada elección con 36 candidatos.

Ante los periodistas, el comediante aseveró que "soy un artista que ha dado un paso a la política para pacificar mi país".

La propuesta de Álvarez contra los sicarios se da en medio de la delicada ola de violencia e inseguridad que vive el país sudamericano.

Perú, que irá a elecciones presidenciales el 12 de abril, enfrenta una crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada a sangre y fuego por la extorsión y una ola de asesinatos a sueldo.

Tan solo en 2025, según datos entregados por la Policía, en el país se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%.

Para que la propuesta del candidato presidencial se haga realidad, Perú tendría que salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que es parte desde 1978 con la firma del Pacto de San José.

Esa instancia prohíbe restablecer la pena de muerte a las naciones que la han abolido. Perú solo contempla su uso en casos de traición a la patria en tiempo de guerra.

Temas relacionados:

Perú

Elecciones en Perú

Pena de muerte

Sicariato

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Más de Actualidad

Ver más
b
Presos políticos

"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle": María Oropeza, exprisionera política

María Elvira Salazar y Cuba | Fotos AFP
Cuba

Congresista de Estados Unidos asegura que el régimen de Cuba “está en su hora final”

Recompensas | Foto @StateINL
Cártel de Sinaloa

EE. UU. publica recompensa por 10 millones dólares por los hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
b
Presos políticos

"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle": María Oropeza, exprisionera política

María Elvira Salazar y Cuba | Fotos AFP
Cuba

Congresista de Estados Unidos asegura que el régimen de Cuba “está en su hora final”

Recompensas | Foto @StateINL
Cártel de Sinaloa

EE. UU. publica recompensa por 10 millones dólares por los hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid - Foto: AFP
Real Madrid

El Real Madrid anunció que la intervención quirúrgica del brasileño Rodrygo fue todo un "éxito"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que aumento del costo del petróleo es un precio "muy pequeño a pagar" por la seguridad y la paz del mundo

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Carrera Verde 2025 - Foto Carrera Verde
Deportes

Carrera Verde: deporte y naturaleza se unen en Bogotá por la restauración ambiental

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre