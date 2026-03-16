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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Chile

"Comenzamos a frenar la migración irregular": José Antonio Kast inauguró obras de barrera en zona fronteriza de Chile con Perú

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
José Antonio Kast, presidente de Chile - Foto: EFE
José Antonio Kast, presidente de Chile - Foto: EFE
Kast dio inicio a una de las principales propuestas de su campaña, en la que prometió detener la llegada de migrantes irregulares vinculados con la criminalidad a Chile.

José Antonio Kast, quien desde el pasado 11 de marzo asumió como nuevo presidente de Chile, llevó a cabo este lunes la inauguración de las obras de las barreras en la frontera de su país con Perú.

La construcción tiene como finalidad frenar a aquellos migrantes que ingresan de manera irregular por esta zona fronteriza de la nación austral.

"Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", manifestó el mandatario a la prensa, en medio del inicio de las obras, las cuales estuvieron a cargo de un militar, quien hizo una excavación profunda con ayuda de una máquina excavadora.

Con el comienzo de esta construcción en la zona fronteriza de Chaculluta, ubicada a unos 2.000 km al norte de Santiago, el presidente José Antonio Kast da inicio a una de las principales propuestas de su campaña, en la que prometió detener la llegada de migrantes irregulares.

“Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado", expresó el mandatario.

El plan contra los indocumentados también incluye Antofagasta y Tarapacá, donde se encuentra Colchane, paso limítrofe con Bolivia y que se ha convertido en el principal punto del ingreso de migrantes irregulares.

Aunque el gobierno no especificó el tipo de infraestructura por medio de la cual se cerrarán sus zonas fronterizas de estas tres regiones al norte del país, se ha conocido que la administración de Kast dio un plazo de tres meses (90 días) para la construcción de estas barreras.

Asimismo, ha dejado ver que ampliará el número de militares desplegados y mejorarán sus tecnologías de supervisión, que incluyen drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.

Según recientes datos, la nación austral, con cerca de 20 millones de habitantes, actualmente cuenta con cerca de 337.000 migrantes indocumentados, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana.

En 2025, se registró una caída del 10,2% frente al año previo, con un total de 26.275 denuncias de ingresos por pasos no habilitados, según la cifra oficial.

Pese a que el Servicio Nacional de Migraciones ha manifestado que desde el año 2021 el registro de ingreso de personas irregulares a Chile ha disminuido, persiste un fuerte temor ante el aumento de los asesinatos y secuestros debido al ingreso de bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua.

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