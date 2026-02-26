NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Este país de Latinoamérica lidera el crecimiento turístico en la región en los últimos seis años

febrero 26, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Turismo | Foto Canva
Turismo | Foto Canva
La nación incrementó un registro del 92% en la llegada de turistas internacionales en 2025.

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial del Turismo, El Salvador lidera el turismo en la región en los últimos seis años desde 2019. Desde ese año el incremento ha sido de un 211%. Incluso solo el año pasado el alza fue de un 92%.

o

Las zonas turísticas que más llamaron la atención a nivel global fueron los destinos históricos y naturales del país, como Perquín, El Mozote, Alegría y el volcán de Conchagua, playas y centros urbanos.

Junto a sus zonas atractivas, su posición se cruza con el reciente impacto económico de la llegada de Shakira a El Salvador.

La colombiana ofreció en el país cinco fechas entre el 7 y 15 de febrero que generaron ingresos de más de 110 millones de dólares según el medio EFE y la información de presidencia del país.

El poderoso desempeño de El Salvador lo ubicó detrás de grandes naciones como Bután que cuenta con 198% y Qatar que alcanzó 138% de crecimiento turístico.

Crecimiento en algunas naciones de América Latina en el último año

El Salvador encabeza la lista por aumento porcentual de visitantes internacionales al superar en esta ocasión a estas naciones:

  • Curazao (+69%)
  • Colombia (+50%)
  • Brasil (+46%)
  • Guyana (+45%)
  • Guatemala (+44%)
  • República Dominicana (+35%)
  • Panamá (+29%)

Aunque las posiciones de Colombia y Brasil se mantienen, su porcentaje no es suficiente para posicionarse en el top 20 mundial.

o

No obstante, las cifras señalan que en 2025 la región de las Américas recibió aproximadamente 218 millones de turistas internacionales, evidenciando un crecimiento del 4% en comparación con el 2024.

Asimismo, el aumento en la llegada de turistas estuvo acompañada por un mayor de captación de divisas, lo que impacta en la economía nacional a través de la generación de empleo, inversión y dinamización de actividades vinculadas al sector.

