"Pero con las actas calladitos": venezolanos indignados en redes sociales con el Gobierno de España que pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras promulgación de la ley de amnistía

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, anunció este viernes que la administración de Pedro Sánchez solicitará a la Unión Europea (UE) que retire las sanciones impuestas a la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tras la promulgación de la ley de amnistía en el país sudamericano.

Albares ha defendido que las sanciones deben ser una herramienta para promover el diálogo y no un fin en sí mismas.

"Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", indicó el funcionario del gobierno español ante periodistas desde Barcelona.

Ante tal circunstancia, en redes sociales muchos venezolanos se han mostrado indignados con el gobierno que preside Pedro Sánchez.

“No se puede caer más bajo, la izquierda en España está actuando de acuerdo a sus intereses, no hay otra forma de explicar eso”, expresó un usuario de la red social Instagram.

“La doble moral en su máxima expresión, el 28 de julio de 2024 tras el fraude electoral cometido por Maduro no dijeron nada, con Delcy ahora todo bien, pero con las actas calladitos”, manifestó otra usuario, pero esta vez en la red X.

“Muchos de estos actores políticos tienen el agua hasta el cuello de irregularidades, con el tiempo estos integrantes del PSOE tendrán que responder”, añadió otro navegador de internet, también en la plataforma digital X.

La ley de amnistía fue aprobada el pasado jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional del régimen. La medida tiene como objetivo central “liderar” a personas condenadas por motivos políticos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

No obstante, según el articulado, se excluyen delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio y corrupción.

La relación entre el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el régimen de Venezuela es compleja, marcada por una dualidad entre la condena diplomática oficial y la mediación política, así como por controversias sobre vínculos económicos.