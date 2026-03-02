ATP confirma que un "pequeño número" de tenistas permanece bloqueado en Dubái tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Tras dos días desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre el régimen de Irán, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) ha informado que un "número importante" de tenistas se encuentra bloqueado en Dubái.

Según ha comunicado la ATP este lunes, un "pequeño número" de tenistas y miembros del personal del torneo ATP 500 de Dubái sigue en la ciudad emiratí que desde el sábado está siendo atacada con misiles y drones iraníes.

Por medio de un comunicado, el organismo señaló: "Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y de miembros de sus equipos sigue en Dubái. Están alojados en los hoteles oficiales del torneo y estamos en comunicación directa con las personas afectadas".

Y explicó que "la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, de sus equipos y del personal del torneo son nuestra prioridad".

Los tenistas que permanecen en bloqueados en Dubái son: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Tallon Griekspoor, y los doblistas Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara, Henry Patten y Juan Pablo Paz.

Este grupo de tenistas tenía previsto viajar a California, en Estados Unidos, para disputar su siguiente torneo en el calendario: el Masters 1000 de Indian Wells.

Ante la situación, el tenista finlandés Harri Heliovaara, campeón del torneo de dobles junto al británico Henry Patten, afirmó por medio de su blog la razón por la que los jugadores permanezcan todavía en Dubái.

El finlandés acotó: "Los misiles y drones disparados desde Irán, por supuesto, impiden los vuelos civiles, por lo que esperamos que disminuyan pronto. Sin embargo, la ubicación de nuestro hotel de competición, justo al lado del aeropuerto de Dubái, permite una salida rápida si surge la oportunidad".

"Ya teníamos un par de reservas diferentes hechas para este día, pero naturalmente fueron canceladas. Los próximos billetes son para el lunes por la tarde y también hay billetes para el martes en reserva", añadió.

Además, explicó que las instrucciones de ATP han sido muy claras hasta ahora y que lo más seguro es "quedarse en el hotel y esperar".

"Tenemos la situación en Dubái bastante bajo control, los organizadores ofrecen alojamiento en hotel y pensión completa, y por lo demás todo parece funcionar con bastante normalidad aquí. Por supuesto, queremos salir lo antes posible, pero a veces lo mejor es esperar. La situación definitivamente mejorará a partir de ahora. Y entonces tendremos tiempo para el torneo de Indian Wells si tenemos tiempo", puntualizó.

Mientras que el ruso Daniil Medvedev explicó en una entrevista con la periodista Sofya Tartakova que el espació aéreo "está cerrado" y que "nadie sabe cuándo podremos despegar. No está claro si durará mucho o no. Solo estamos esperando".

El doblista Juan Pablo Paz confirmó que la primera noche fue "complicada", pero en la segunda las cosas no fueron tan tensas.

El tenista comentó que a las 9 de la mañana tuvieron "tres bombazos de alarma para que nos levantáramos. Arrancó otro día en Dubaí".

A pesar de las numerosas explosiones que se escucharon el sábado en Dubái, la final del torneo de dobles se disputó ese día y la ceremonia de entrega de trofeos se mantuvo para el torneo individual, que ganó sin jugar el ruso Daniil Medvedev tras la retirada del neerlandés Tallon Griekspoor, lesionado.

El ATP 500 de Dubái era el último de una serie de torneos ATP y WTA (circuito femenino) en Oriente Medio, antes del inicio el miércoles del Masters y del WTA 1000 de Indian Wells.

No obstante, están programados en Oriente Medio torneos Challenger e ITF, el segundo y tercer escalón del circuito profesional, en los próximos días.

Un portavoz de la ITF confirmó a la AFP que los dos torneos World Tennis Tour (3ª categoría) que iban a disputarse del 16 al 28 de marzo en Fuyaira (noroeste de Emiratos Árabes Unidos) han sido "aplazados" para garantizar la "seguridad" de los participantes.