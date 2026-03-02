Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente arrecia en el tercer día de ataques entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que intensificó su respuesta tras la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido incesantemente para neutralizar las nuevas arremetidas del régimen iraní, con misiles y drones disparados de manera indiscriminada contra objetivos civiles.

En importantes zonas, como Tel Aviv y Jerusalén, han sido interceptados varios artefactos bélicos. Además, las alarmas antiaéreas han sonado de manera incesante desde la madrugada en varios puntos del país.

De acuerdo con reportes oficiales, la mayoría de los artefactos han sido interceptados y las Fuerzas israelíes mantienen activas las estructuras defensivas ante la amenaza inminente del régimen que, pese a la muerte de Jameneí, concentra el poder en Irán.

En el cielo de Israel es persistente la estela de humo, cohetes e impactos del sistema de protección aérea.

Un mortal ataque tuvo lugar en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, donde artefactos del régimen cayeron en una sinagoga luego de superar las defensas aéreas instaladas para proteger a la población.

Ante el hecho, los equipos de socorro acudieron a la zona para atender a los heridos y trasladar a los más graves, mientras que las autoridades reportaron la muerte de 9 personas y la posible desaparición de otras 11.

“Nos encontramos en medio de una etapa muy importante de la historia, esta etapa determinará el rumbo de Oriente Medio”, dijo Isaac Herzog, presidente de Israel.

El conflicto en Oriente Medio estalló el sábado con los ataques de Israel y Estados Unidos al régimen iraní, que se extendió este lunes, con un nuevo frente en el Líbano, en represalia por disparos del movimiento proiraní Hezbolá, y el impacto de un dron en una base británica en Chipre.

El régimen islámico contraatacó desde el sábado tomando como blanco las bases militares de Estados Unidos en la región y el territorio israelí.