Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
El grave incidente ocurrió durante combates activos que incluyeron ataques a objetivos del régimen de Irán.

Tres aviones de guerra estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait a última hora del domingo por la noche, informó el Comando Central de Estados Unidos.

El grave incidente que ocurrió durante combates activos que incluyeron ataques a objetivos del régimen de Irán.

Tres F-15E Strike Eagles estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo.

Durante el combate, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los cazas de la Fuerza Aérea estadounidense fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, informó el CENTCOM el lunes.

No obstante, el Ejército de Estados Unidos confirmó que los seis tripulantes se eyectaron y se encontraban a salvo.

"Kuwait ha reconocido este incidente y estamos agradecidos por los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso", añadió.

Horas antes del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán a bajar sus armas diciendo que recibirán amnistía, o que, de lo contrario, "serán asesinados".

Previamente afirmó que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución en Irán, después de informar de las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques para derrocar al régimen iraní.

Además, prometió "vengar" las bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

