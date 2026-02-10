Asamblea Nacional al servicio del régimen en Venezuela aplaza sesión sobre la ley de Amnistía pese a lo dicho por Jorge Rodríguez

La ilegítima Asamblea Nacional venezolana aplazó una sesión destinada a aprobar en segunda discusión una ley de amnistía que, en teoría, se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes en la que estaba previsto aprobar la amnistía y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

VEA TAMBIÉN ¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos? o

Los diputados votaron la semana pasada a favor de esta histórica ley que abarca los presos políticos desde 1999 cuando Hugo Chávez era la cabeza del régimen.

El decreto fue impulsado por la encargada de la dictadura Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El jefe parlamentario ilegítimo, su hermano Jorge Rodríguez, había adelantado la semana pasada que la amnistía general sería aprobada el martes.

"Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", prometió Rodríguez el viernes a familiares de presos políticos a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

El proyecto de ley pasa por un proceso de consultas, que ya involucró a dirigentes políticos, juristas y miembros del poder judicial.

"Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta ley de amnistía", dijo Delcy Rodríguez durante una alocución televisada desde una planta de alimentos.

El aplazamiento de la sesión parlamentaria del martes genera malestar en familiares de presos políticos.

Según la oenegé especializada Foro Penal, 426 personas detenidas por motivos políticos han salido de prisión desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones.

El chavismo convocó para el jueves a una marcha por el día de la juventud, que se celebra en Venezuela cada 12 de febrero.