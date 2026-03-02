NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Régimen Castrista

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La semana pasada, el mandatario norteamericano había anunciado que evalúa realizar una “toma amistosa” de Cuba.

En lo que va corrido del año, el Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha ejecutado importantes golpes contra regímenes criminales a nivel mundial.

En enero, la Administración Trump lanzó la ‘Operación Resolución Absoluta’ en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro. Mientras que para finales de febrero ejecutó la `Operación Furia Épica´ contra el régimen de Irán, logrando acabar con la vida de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

La semana pasada, el mandatario republicano había anunciado que evalúa realizar una “toma amistosa” de Cuba como parte de su estrategia de presión contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, según declaraciones a la prensa.

Tras los importantes golpes en Venezuela e Irán, un reciente reporte de The Atlantic indicó que Trump tendría en la mira y como próximo objetivo el régimen cubano, según una declaración recogida de un funcionario de la Administración republicana.

“El presidente se siente como si estuviera en racha, como si esto estuviera funcionando”, dijo la fuente.

Paralelamente, varias organizaciones cívicas y grupos opositores cubanos presentaron en Miami (Florida) el Acuerdo de Liberación, un plan de transición política hacia la democracia en la isla caribeña. El documento, impulsado por la Asamblea de la Resistencia Cubana y la plataforma Pasos de Cambio, fue firmado en la Ermita de la Caridad del Cobre.

En sí, proponen el desmantelamiento del Partido Comunista y la instauración de un Estado de Derecho como base para una transición institucional.

Además, el plan contempla seis puntos fundamentales: la liberación inmediata de todos los presos políticos, atención urgente de la crisis humanitaria, restablecimiento pleno de las libertades fundamentales, derecho de los cubanos a salir y entrar de la isla libremente, garantía del derecho a elegir y ser elegidos en cargos públicos, y fin de toda forma de discriminación política.

"Queda muy claro que somos los cubanos los protagonistas y los responsables por el cambio democrático en Cuba", explicó Rosa María Payá, activista cubana y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por su parte, el activista José Daniel Ferrer dijo, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro "deberían dejar el poder" y que la presión internacional podría intensificarse.

"Cae otro aliado del régimen castrocomunista (...) Esta acción de EE. UU. e Israel contra ese régimen fanático, fundamentalista y genocida le envía un mensaje muy claro al régimen castro comunista", señaló.

Cabe mencionar que en medio de su campaña de presión contra el régimen de Cuba, el presidente Trump declaró al la isla como amenaza para la seguridad nacional, reincluyó al país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, detuvo el envío de petróleo desde Venezuela y México, entre otras.



