Jueves, 12 de marzo de 2026
Moda

¿Cómo hay que vestirse durante la Semana Santa de acuerdo con la moda?

marzo 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: CH Carolina Herrera
Lo parámetros se hicieron teniendo en cuenta que Semana Santa son días que combinan pausa y movimiento, ciudad y descanso, encuentros íntimos y planes espontáneos.

CH Carolina Herrera presentó recientemente una guía de cómo hay que vestirse durante la Semana Santa de acuerdo con la moda, teniendo en cuenta que son días que combinan pausa y movimiento, ciudad y descanso, encuentros íntimos y planes espontáneos.

La guía de "esenciales" de CH Carolina Herrera llega con la presentación de 'Spring 2026' con piezas que, de acuerdo con la marca, prometen no dejar de lado la luz, el color y el ritmo real de los días que para muchos son un periodo de reflexión.

La colección, según ha dejado saber CH Carolina Herrera, "celebra una elegancia natural que equilibra tradición y modernidad", con piezas que muestran la artesanía y la atemporalidad que caracterizan a la reconocida casa.

Los bolsos icónicos: el eje del look

Para CH Carolina Herrera, en Spring 2026, sus emblemáticos bolsos se ubican como uno de los grandes protagonistas de la temporada pues, "más que un complemento, se convierten en el eje del look" para aportar estructura y contraste a las siluetas fluidas que dominan la colección.

En tonos beige, rosa, amarillo o morado, las piezas representan el trabajo artesanal y el carácter sofisticado de la marca. Se trata de accesorios pensados para acompañar tanto una escapada de descanso como los planes urbanos propios de la temporada.

El vestido de impacto: color como declaración

Uno de los grandes protagonistas de la temporada, según CH Carolina Herrera, es el vestido en tonos sólidos vibrantes. El fucsia intenso y el azul profundo dominan la propuesta: "aportan presencia sin necesidad de excesos".

Las siluetas amplias tipo A-line y los cortes con volumen controlado permiten libertad de movimiento y son útiles tanto para climas cálidos como para tardes templadas.

Las rayas gráficas: dinamismo para días activos

Las rayas multicolor, verticales y horizontales, aportan energía y modernidad al guardarropa de temporada. En vestidos y conjuntos coordinados, generan un efecto visual dinámico que estiliza y acompaña el movimiento, según expone CH Carolina Herrera en un comunicado.

"Son ideales para quienes pasan Semana Santa en la ciudad o combinan planes culturales, caminatas y encuentros sociales. El estampado se convierte en protagonista sin perder sofisticación", asegura la marca.

El azul botánico: elegancia natural

Según la amplia experiencia de la casa, vestidos fluidos con cinturón y mangas amplias equilibran frescura y estructura para crear apariencias que se adaptan fácilmente a cambios de clima.

"La posibilidad de ajustar la silueta con cinturón aporta versatilidad: puede llevarse más relajado durante el día o más definido para una ocasión especial", explican.

El blanco estructurado: equilibrio y contraste

El vestido blanco con contraste oscuro representa también el ADN clásico de la casa. "La combinación de neutralidad y detalle marcado aporta una elegancia sobria", que, según CH Carolina Herrera, es perfecta para celebraciones más formales o momentos de recogimiento propios de la temporada.

Entretanto, las sandalias y zapatos planos completan su propuesta y prometen "elevar la comodidad sin sacrificar estilo", como esenciales para recorrer destinos, caminar en la ciudad o disfrutar del descanso.

