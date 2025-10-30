Estos son los elevados precios de las prendas de la nueva colección de Karol G inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G continúa expandiendo el universo de su último trabajo discográfico ‘Tropicoqueta’ para combinarlo con el mundo de la moda.

Tras su exitosa presentación en la famosa pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, la paisa decidió seguir explorando el mundo de la moda.

Es por ello que ha decidido trabajar de la mano con la marca de moda italiana ‘Diesel’, para poner a la venta vestidos de baño, accesorios y prendas denim inspiradas en su álbum ‘Tropicoqueta’.

VEA TAMBIÉN El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores" o

Desde una publicación conjunta en Instagram explicaron que la colección de nueve piezas está inspirada en el nuevo álbum de la colombiana y en lo que representa la frase ‘Latina Foreva’.

“Presentamos nuestra nueva colaboración, codiseñada con el director creativo de Diesel, Glenn Martens y Karol G”, empieza diciendo la publicación.

Por lo que la colección celebra “la libertad creativa, la identidad y el poder de expresarte a través de lo que llevas puesto”.

“LATINA FOREVA es más que una frase. Representa a Karol abrazando sus raíces, fuerza y energía con orgullo”, finaliza el escrito.

La publicación consta de cuatro fotografías en las que se ve a la paisa posando con las piezas de la colección en colaboración con Diesel.

Las nueve piezas de la colección tienen un valor entre 399.900 pesos colombianos hasta 4.999.900 pesos colombianos.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Provenza’ mezcla uno de sus trabajos musicales con otro tipo de industrias.

Ya que, en el pasado, Karol presentó su botella de tequila ‘200 Copas’ en alianza con la empresa mexicana Casa Dragones para hacer referencia a su canción.