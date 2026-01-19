NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El análisis de las polémicas revelaciones en El Informativo USA de NTN24.

Un informe desclasificado del Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN24 ha revelado detalles inéditos sobre una presunta reunión secreta entre Nicolás Maduro Guerra*y las disidencias de las FARC en Medellín, Colombia, en 2020.

Según el documento, el hijo del líder venezolano Nicolás Maduro, conocido también como "Nicolásito", habría participado en un encuentro clave para establecer rutas de tráfico de cocaína y armas desde Colombia hacia los Estados Unidos, con la colaboración de las disidencias de las FARC.

Durante la reunión, en la que participaron 12 representantes de las FARC, se discutió la logística para transportar grandes cantidades de cocaína y la viabilidad de compensar a las FARC con armas asociadas a estos envíos.

La operación planteada por Maduro Guerra se extendería durante seis años, hasta 2026. Una cuestión todavía no aclarada es el grado de conocimiento o participación de las autoridades locales colombianas en estos eventos.

El documento también destaca otras actividades ilícitas de Maduro Guerra, como el supuesto uso de aviones de la petrolera estatal venezolana PDVSA para transportar drogas desde Isla Margarita. Esta información amplía el catálogo de evidencias que el Departamento de Justicia ha reunido en torno a la estructura criminal del cartel de los Soles, asociada al régimen venezolano.

Miguel Ávila, un exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, comenta sobre los protocolos de inteligencia que podrían haber detectado esta actividad ilegal, mientras que Jorge Mantilla, un reconocido politólogo, distingue la relevancia de Medellín como centro logístico para organizaciones criminales internacionales, empleada por mafias colombianas y extranjeras.

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

