¿Cómo se explican las situaciones de violencia que azotan a Ecuador?

Fabricio Lapo Herrera, periodista ecuatoriano, analizó en La Entrevista de Tomás Mosciatti la situación de seguridad en su país.

“Ecuador es un país seguro cuando la persona no está involucrada en actos delictivos o tiene algún vínculo con algún grupo delincuencial”, manifestó Lapo Herrera.

Para el periodista “lo que está generando la violencia es la lucha en el país por el dominio de territorio”.

“Estos grupos generan violencia con el propósito de amedrentar, intimidar a la ciudadanía, a las autoridades y someterlos”, expresó.