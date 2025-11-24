¿Podría haber algún tipo de intervención en Venezuela tras designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera?

Alejandro Peña Esclusa, escritor y analista venezolano, aseguró en el programa La Mañana de NTN24 que "va a haber algún tipo de intervención" en Venezuela por parte de los Estados Unidos "si Maduro no se va pronto".

Esclusa afirmó que dicha intervención se produciría "en cuestión de horas" o "en cuestión de días", luego de que Estados Unidos designara oficialmente ante el Departamento de Estado al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera.

La medida, tomada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, le permite a su administración, entre tanto, proceder contra dicho grupo criminal de manera legal con los procesos correspondientes, incluido el de investigar y arrestar a los sospechosos de ser partícipes del narcotráfico en la región.

Estados Unidos, a su vez, mantiene vigentes recompensas económicas por información que contribuya en la captura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen.

"Es una amenaza muy real y Maduro y Cabello han perdido el sentido de la realidad (…) Lo que más le convendría a Maduro y a sus aliados es irse cuanto antes porque es cuestión de horas o de días que la intervención se va a producir", señaló Peña.

El analista, en ese sentido, advirtió que "Maduro tiene las horas contadas" y que "si no se va pronto", la intervención estadounidense en suelo venezolano ocurriría "en cuestión de horas", insistió.

"Significa un cambio de fase porque ser una organización internacional terrorista abre nuevas posibilidades a Estados Unidos para actuar en el campo militar y en el campo policial; obliga a los aliados a suministrar información y a participar en esta operación", explicó Peña.

Para el analista, la principal diferencia entre la organización del Cartel de los Soles y otras como el Cartel de Medellín, que citó, se enmarca en el sentido de la finalidad de las operaciones, pues mientras la de Pablo Escobar tenía una intención lucrativa, la que es liderada por Maduro según Washington, tiene un objetivo político.