Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

noviembre 12, 2025
Por: Maryorin Méndez
Maduro ha emplazado a sus seguidores definirse y prepararse con las armas para lo que califica como una amenaza de invasión.

Nicolás Maduro puso en marcha "la nueva fase del Plan Independencia 200 destinada a optimizar el comando, control y comunicaciones en el marco de las formas de lucha armada y no armada para la defensa integral de nuestro país".

Durante el evento en el que daba la bienvenida al despliegue para dar respuesta a lo que considera una "amenaza imperial", Maduro dio el pase hasta la base Aérea en La Carlota, un aeropuerto en el medio de la ciudad capital donde el comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), GJ Domingo Hernández Lárez, informó que en lo que va del 2025 se han inutilizado 24 aeronaves que "han osado irrumpir en el cielo sagrado de Venezuela".

Detrás de Hernández Lárez, sancionado en 2024 por Estados Unidos, estaban los misiles rusos con los que Maduro espera responder a Estados Unidos.

Misiles rusos en manos de Maduro
Domingo Antonio Hernández Larez es señalado como por represión y el acoso sistemático dentro de los servicios de inteligencia.

Este martes, el poderoso portaviones Gerald R. Ford entró en territorio marítimo de jurisdicción del Comando Sur de las Fuerzas Armadas y se prevé que en las próximas horas se sume al despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

La llegada de la embarcación, la más poderosa y avanzada de su tipo, había sido anticipada por funcionarios del Gobierno de Estados Unidos a Reuters.

