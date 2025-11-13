NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Ecuador

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis de la Consulta Popular del próximo domingo en Ángulo de NTN24 con expertos.

Ecuador vota en una Consulta Popular el próximo domingo, misma en la que se decide la conformación de una Asamblea Constituyente.

El voto por el “sí”: ¿una apuesta por el cambio o por el control político?

El voto por el “no”: ¿defensa de la estabilidad o miedo al cambio?

Análisis en Ángulo de NTN24 con expertos.

Ecuador

Gobierno de Ecuador

Consulta popular

Daniel Noboa

Constituyente

