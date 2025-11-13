Ecuador vota en una Consulta Popular el próximo domingo, misma en la que se decide la conformación de una Asamblea Constituyente.

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

El voto por el “sí”: ¿una apuesta por el cambio o por el control político?

El voto por el “no”: ¿defensa de la estabilidad o miedo al cambio?

Análisis en Ángulo de NTN24 con expertos.