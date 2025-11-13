Ecuador
¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?
Análisis de la Consulta Popular del próximo domingo en Ángulo de NTN24 con expertos.
Ecuador vota en una Consulta Popular el próximo domingo, misma en la que se decide la conformación de una Asamblea Constituyente.
El voto por el “sí”: ¿una apuesta por el cambio o por el control político?
El voto por el “no”: ¿defensa de la estabilidad o miedo al cambio?
