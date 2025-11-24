NTN24
Cine

Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

noviembre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Udo Kier - Foto AFP
El personaje del cine se labró un espacio en la industia por interpretar también a Frankenstein en la década de los 70.

Un reconocido actor que se convirtió en insignia del género del terror falleció este domingo a los 81 años en California, según informó su pareja, citada por la revista estadounidense Variety,

Se trata del ícono del cine Udo Kier, cuyo carisma lo convirtió en una figura de culto tanto en el cine independiente como en el de Hollywood.

Con una carrera de más de medio siglo, Kier, de nacionalidad alemana, apareció en decenas de películas, a menudo para captar la mayoría de atención con su presencia inconfundible.

El actor estableció una colaboración con el director brasileño Kleber Mendonça Filho y participó en 'Bacurau' (2019) y 'El agente secreto' (2025).

El actor saltó a la fama en la década de 1970 con interpretaciones de culto de Frankenstein y Drácula, para las que trabajó junto a Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder.

Sus rasgos pálidos y su intensidad teatral lo destacaron rápidamente en el mundo del cine independiente y underground.

Kier confesó que, para interpretar a Drácula, se alimentó solo de ensalada de hojas y agua durante una semana, en un intento por perder rápidamente casi 5 kg. Esto llevó al actor a pasar un tiempo en una silla de ruedas debido a la debilidad.

También apareció en varias películas dirigidas por el director danés Lars von Trier, entre ellas 'Manderlay' (2005) y 'Nymphomaniac: Volume 1' (2013).

Kier también actuó en películas taquilleras como 'Ace Ventura: Un detective diferente', 'Armageddon' y 'Blade', en las que interpretó a menudo a villanos, personas excéntricas o figuras sobrenaturales.

Nacido como Udo Kierspe en Colonia (Alemania) en 1944 y rescatado de los escombros tras un ataque aéreo que alcanzó un hospital durante la Segunda Guerra Mundial, Kier creció en la austeridad de la Alemania de la posguerra antes de mudarse a Londres a los 18 años para aprender inglés.

Viajó por Europa y Estados Unidos a lo largo de su carrera, antes de establecerse en Los Ángeles y, posteriormente, en Palm Springs.

Conocido por su extravagante personalidad y su amor por la vida nocturna, Kier bromeó una vez: "Me gustaba la atención. Por eso me hice actor". El actor falleció en Palm Springs, según la revista Variety, que citó a la pareja de Kier, el artista Delbert McBride. No se ha informado de la causa de la muerte.

