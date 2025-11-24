Fallece actor insignia del terror recordado por alimentarse solo de ensalada y agua durante una semana para interpretar a Drácula

Un reconocido actor que se convirtió en insignia del género del terror falleció este domingo a los 81 años en California, según informó su pareja, citada por la revista estadounidense Variety,

Se trata del ícono del cine Udo Kier, cuyo carisma lo convirtió en una figura de culto tanto en el cine independiente como en el de Hollywood.

VEA TAMBIÉN Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV o

Con una carrera de más de medio siglo, Kier, de nacionalidad alemana, apareció en decenas de películas, a menudo para captar la mayoría de atención con su presencia inconfundible.

El actor estableció una colaboración con el director brasileño Kleber Mendonça Filho y participó en 'Bacurau' (2019) y 'El agente secreto' (2025).

El actor saltó a la fama en la década de 1970 con interpretaciones de culto de Frankenstein y Drácula, para las que trabajó junto a Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder.

Sus rasgos pálidos y su intensidad teatral lo destacaron rápidamente en el mundo del cine independiente y underground.

VEA TAMBIÉN Esta es la fecha de estreno de 'Otro viernes de locos' en streaming tras su éxito en cines o

Kier confesó que, para interpretar a Drácula, se alimentó solo de ensalada de hojas y agua durante una semana, en un intento por perder rápidamente casi 5 kg. Esto llevó al actor a pasar un tiempo en una silla de ruedas debido a la debilidad.

También apareció en varias películas dirigidas por el director danés Lars von Trier, entre ellas 'Manderlay' (2005) y 'Nymphomaniac: Volume 1' (2013).

Kier también actuó en películas taquilleras como 'Ace Ventura: Un detective diferente', 'Armageddon' y 'Blade', en las que interpretó a menudo a villanos, personas excéntricas o figuras sobrenaturales.

Nacido como Udo Kierspe en Colonia (Alemania) en 1944 y rescatado de los escombros tras un ataque aéreo que alcanzó un hospital durante la Segunda Guerra Mundial, Kier creció en la austeridad de la Alemania de la posguerra antes de mudarse a Londres a los 18 años para aprender inglés.

Viajó por Europa y Estados Unidos a lo largo de su carrera, antes de establecerse en Los Ángeles y, posteriormente, en Palm Springs.

VEA TAMBIÉN Murió a los 81 años músico considerado como la figura más influyente del reggae después de Bob Marley o

Conocido por su extravagante personalidad y su amor por la vida nocturna, Kier bromeó una vez: "Me gustaba la atención. Por eso me hice actor". El actor falleció en Palm Springs, según la revista Variety, que citó a la pareja de Kier, el artista Delbert McBride. No se ha informado de la causa de la muerte.