“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Un tercio de los homicidios del mundo ocurren en América Latina, lo que deja ver que es una problemática que tiene toda la región y que tiene que ver también con el crimen organizado y el narcotráfico.

Eduardo Moncada, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, se conectó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar acerca de la violencia en la región y aseveró que uno de los principales incentivos para el crimen organizado es la impunidad.

“La región vive una situación muy grave donde los índices de violencia son de los más altos de todo el mundo y hay países como en México que tienen indicaciones en contextos de guerra civil que de países en paz y esto también se ve en el ámbito político, pero la solución no es fácil ya que hay relaciones muy oscuras y complejas entre algunas partes del estado y el crimen organizado”, aseveró.

“La Impunidad es uno de los principales incentivos que permite que el crimen organizado funcione, si no hay un buen castigo y las ganancias siguen subiendo, deja un mensaje de que la violencia no tiene consecuencias”, dijo el experto.