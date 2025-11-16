NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
América Latina

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Eduardo Moncada, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, habló lo difícil que es bajar los índices de violencia en Latinoamérica.

Un tercio de los homicidios del mundo ocurren en América Latina, lo que deja ver que es una problemática que tiene toda la región y que tiene que ver también con el crimen organizado y el narcotráfico.

Eduardo Moncada, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, se conectó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez para hablar acerca de la violencia en la región y aseveró que uno de los principales incentivos para el crimen organizado es la impunidad.

o

La región vive una situación muy grave donde los índices de violencia son de los más altos de todo el mundo y hay países como en México que tienen indicaciones en contextos de guerra civil que de países en paz y esto también se ve en el ámbito político, pero la solución no es fácil ya que hay relaciones muy oscuras y complejas entre algunas partes del estado y el crimen organizado”, aseveró.

La Impunidad es uno de los principales incentivos que permite que el crimen organizado funcione, si no hay un buen castigo y las ganancias siguen subiendo, deja un mensaje de que la violencia no tiene consecuencias”, dijo el experto.

Temas relacionados:

América Latina

Violencia

Región

Crimen organizado

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Ejercicios militares de Estados Unidos - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de Panamá aclaró si prestó su territorio a EE. UU. para ejercicios militares dirigidos contra el régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela - Foto: AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Así fue el mensaje en el que Delcy Rodríguez acepta que Venezuela "tiene nueve barcos de guerra al frente en el mar Caribe"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Futbolistas del Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Frenkie de Jong | Foto: AFP
LaLiga

Futbolistas anunciaron “protesta simbólica” al inicio de los partidos de la novena jornada de La Liga por encuentro Villarreal-Barcelona en Estados Unidos

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius se disculpó por su reacción al ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona, pero dejó por fuera a Xabi Alonso: “A veces la pasión me gana”

Lula da Silva, Javier Milei, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Ranking

Nuevo ranking de mandatarios de Latinoamérica: Petro, Arce y Maduro entre los peores; Lula y Milei punteando

Luis Ratti
Régimen de Maduro

Esta es la lista de venezolanos en el exilio a los que Luis Ratti solicita "anular" la nacionalidad

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Dua Lipa estuvo en La Bombonera en Argentina / FOTO: AFP
Dua Lipa

Dua Lipa se robó las miradas en el superclásico del fútbol argentino que terminó con victoria para Boca Juniors

Premios Latin Grammy
Grammy Latino

Esta es la lista de los nominados a las principales categorías de los Grammy Latinos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre