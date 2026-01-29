NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Champions League - Foto: AFP
UEFA Champions League

Así les fue a los colombianos en Champions: clasificados de manera directa a los octavos de final y a los playoffs

enero 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Solo dos colombianos lograron acceder de manera directa con sus clubes a los octavos de final de la Champions League.

Disputada la última jornada de la primera fase de la UEFA Champions League, se definieron los ocho equipos clasificados de manera directa a los octavos de final y las 16 escuadras que disputarán los playoffs, instancia de la que saldrán los otros ocho clasificados.

De las escuadras que avanzaron de manera directa, solo dos de ellas cuentan con presencia de colombianos: se trata del Bayern Múnich de Alemania y el Sporting de Lisboa de Portugal, conjuntos que lograron destacar en la competencia.

Por un lado, los Bávaros contaron en sus filas con la presencia del atacante cafetero Luis Díaz. Se clasificaron en la segunda casilla con 21 puntos de 24 posibles a los octavos, y en el camino el “guajiro” se reportó con tres goles y una asistencia.

Por su parte, el Sporting tuvo al delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien disputó todos los ocho encuentros de esta fase, en la cual marcó cuatro tantos e hizo un pase gol. El conjunto portugués ocupó el séptimo lugar con 16 puntos.

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City son los clubes que aseguraron su cupo directo a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Entre tanto, otros futbolistas colombianos como Juan David Cabal (Juventus), Davinson Sánchez (Galatasaray), Richard Rios (Benfica), Camilo Durán y Kevin Medina (Qarabag) buscarán con sus respectivos equipos superar los playoffs y hacerse un lugar dentro de los octavos de final de la Liga de Campeones, para los cuales hay ocho cupos disponibles.

Dentro de los 16 equipos que disputarán los playoffs se encuentran: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Estos equipos este viernes 30 de enero conocerán sus rivales de los playoffs en un sorteo que se llevará a cabo en la ciudad de Nyon en Suiza.

De momento, se tiene establecido que los juegos de ida de los playoffs se disputen entre el 17 y 18 de febrero y los partidos de vuelta entre el 26 y 27 del mismo mes.

Entre tanto, los juegos de los octavos de final de la UEFA Champions League se tienen previstos entre el 10 y 11 de marzo y el 17 y 18 del mismo mes.

