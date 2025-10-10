NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Este viernes el del Comité Nobel noruego le otorgó el Premio Nobel de Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El organismo informó que el premio fue otorgado a la dirigente opositora por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Desde sus redes sociales, el organismo compartió el momento en el que Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Nobel noruego, le avisó a Machado del premio.

Berg Harpviken compartió la noticia con ella directamente antes de que el premio fuera anunciado al mundo.

En el video, de cuatro minutos, el secretario del Nobel le dice, visiblemente emocionado: “te estoy llamando para informarle que, en unos minutos, va a ser anunciado por el Comité Nobel que usted será reconocida como el Nobel de Paz 2025”.

Ante esto María Corina, claramente sorprendida, afirma: “Dios mío” y entre lágrimas y con la voz cortada Berg Harpviken dice: “felicitaciones María”.

La líder opositora venezolana responde, en medio de la llamada, que está “sin palabras” y añade: “muchas gracias, pero espero que entiendan que esto es un movimiento, un logro de toda una sociedad”.

“Solo soy una persona que ciertamente no merezco esto”, agrega, pero es interrumpida por el director del Instituto Nobel que le dice: “creo que ambos, tú y el movimiento, lo merecen”.

“Estoy seguro de que esto es una sorpresa y lamento haberte despertado en medio de la noche. No tenemos mucho tiempo, de hecho, vamos a hacer el anunció en unos minutos”, sentencia.

Y le explica que ella va a recibir el premio por “su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

María Corina comenta ante esto que esta agradecida en el nombre de todos los venezolanos: “no estamos ahí todavía, pero estamos trabajando por lograrlo. Pero estoy segura de que lo demostraremos y este es ciertamente el más gran reconocimiento para nuestra gente. Muchas gracias”.

Kristian Berg Harpviken le asegura al final de la llamada que está seguro de que volverá a hablar con ella de nuevo.

La opositora vive en la clandestinidad desde después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó victorioso pese al evidente fraude.

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

