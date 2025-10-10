"Estoy en shock": La emotiva llamada entre Edmundo González y María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganó el premio Nóbel de la Paz por "promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

El Comité Noruego del Nobel afirmó que María Corina Machado había ayudado a "mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente" y elogió la "lucha de Machado por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Tras conocer la noticia, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio, llamó por teléfono a Machado y publicó unos 15 segundos de lo que fue ese cambio de impresiones.

"Estoy en shock... qué es esta vaina", se le escucha decir evidentemente emocionada, a lo que alguien agrega: "fue José Gregorio", en referencia al médico de los pobres que será elevado al trono de los santos.

Entretanto, Edmundo González escribió: "¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina Machado, Venezuela será libre!".

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El histórico anuncio, además, ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe luego de que el Gobierno de Donald Trump acusara a Maduro de estar detrás del narcotráfico denominado Cartel de los Soles.