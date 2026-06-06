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Sábado, 06 de junio de 2026
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Irán - EEUU

La tregua entre Irán y Estados Unidos se desgata: “esto de tregua tradicional tiene muy poco”

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
El experto Alberto Rojas habló en NTN24 sobre los recientes ataques que confirmó Washington a instalaciones iraníes y la respuesta del régimen de los Ayatolás.

Nuevas confrontaciones entre Estados Unidos e Irán vuelven a llevar al límite el alto el fuego, vigente desde abril. Washington confirmó ataques contra dos instalaciones de radares iraníes tras asegurar que derribó drones que representaban una amenaza inminente para el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Las operaciones ocurren después de que el miércoles Donald Trump dijera que las conversaciones con el régimen iban "muy bien" y que podrían concluir "este fin de semana" si bien tampoco descartó que los diálogos fracasaran.

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Pese a que aún no hay acuerdo en firme para resolver el conflicto, el régimen de Irán denunció una violación a la tregua, con los presuntos ataques nocturnos por parte de las fuerzas de Estados Unidos, contra instalaciones de radar y de vigilancia costera en el golfo, tras intensos ataques de Washington contra los Ayatólas, desde fines de febrero, fue pactada luego una tregua temporal en abril mediada por Pakistán.

Esta ha sufrido graves violaciones por parte de Irán, según ha denunciado también Estados Unidos; de hecho, la dictadura iraní lanzó asimismo este sábado un ataque con varios misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el golfo, a los que acusó esta semana de permitir que EE. UU. utilizara su territorio para lanzar ataques contra un petrolero y una de sus islas.

Alberto Rojas, analista internacional y director del observatorio de asuntos internacionales de la universidad de Finisterrae, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre el desgaste que está teniendo la tregua entre Estados Unidos e Irán y aseveró que no es una tregua común puesto que se vive una tensa calma, luego se presentan algunos ataques, sus respuestas y vuelve un periodo de tranquilidad.

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La tregua es lo que hemos venido viendo desde abril: periodos de relativa calma, ataques a los que les llega una respuesta y luego otro periodo de tranquilidad; esto de tregua tradicional tiene muy poco, pues vemos escenarios muy diferentes a otros conflictos con la alternación entre ataques y periodos de tranquilidad”, aseguró el invitado.

La guerra ha derivado a un punto en el que lo único importante es destrabar el estrecho de Ormuz para restablecer el flujo de petróleo desde el golfo pérsico”, complementó el experto.

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