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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Estados Unidos

EE. UU. dice que impedirá el ingreso del brote de ébola en su territorio a pocos días del inicio del Mundial

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. busca impedir el ingreso del brote de ébola a su territorio - Fotos: Canva
EE. UU. busca impedir el ingreso del brote de ébola a su territorio - Fotos: Canva
"No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos", dijo el secretario de Estado.

Ante el incremento de los casos de ébola que azotan a la República Democrática del Congo (RDC) y parte de Uganda, Estados Unidos han tomado medidas para que este brote llegue a su país, teniendo en cuenta que se avecina el inicio de la Copa del Mundo y muchos turistas arribarán al territorio.

Durante un consejo de ministros convocado por el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio se refirió a esta situación.

"No podemos y no vamos a permitir que ni un solo caso de ébola entre en Estados Unidos", dijo Rubio.

Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos manifestó que, ante el incremento de este brote, la administración de Trump trabaja “sin descanso para contener esta crisis en los países donde está azotando actualmente, en la República Democrática del Congo", así como para evitar que ninguna persona con la enfermedad llegue a su territorio.

Mientras la epidemia se propaga en ese país, la nación norteamericana manifestó su deseo de abrir en Kenia un centro de cuarentena para los casos sospechosos o confirmados de ébola, esencialmente estadounidenses, según informó este miércoles el Wall Street Journal.

De acuerdo con lo expresado por un responsable de la administración de los Estados Unidos, aseguró que esta base estaría dispuesta principalmente para los ciudadanos de su nación que deban "salir rápidamente de territorio de la República Democrática del Congo y ser puestos en cuarentena", para evitar el largo viaje hacia Estados Unidos.

Entretanto, las autoridades norteamericanas anunciaron que de ahora en adelante redirigirán a todos sus connacionales que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días hacia tres aeropuertos del país para someterlos a controles en Washington, Atlanta y Houston.

A los residentes permanentes que hayan estado o transitado por estos países en los últimos 21 días se les prohíbe la entrada a Estados Unidos, por un período inicial de 30 días.

Las acciones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos se dan a menos de 15 días del inicio de la Copa del Mundo, certamen futbolístico en el que participará el combinado congoleño y otras selecciones africanas.

Según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, se han registrado más de 1.000 casos sospechosos —entre ellos 223 muertes—, siendo la República Democrática del Congo la que más casos ha presentado, seguida por Uganda.

Cabe destacar que este miércoles se conoció que, ante el incremento del brote de ébola, Uganda ha tomado la decisión de cerrar su frontera con la nación congoleña, según la información compartida por el Ministerio de Salud.

"Uganda cerrará temporalmente la frontera con la RDC con efecto inmediato", declaró a la prensa la secretaria permanente del ministerio, Diana Atwine.

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