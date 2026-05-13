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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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California

Fiscalía General de California indaga sobre posibles infracciones en venta de entradas para el Mundial 2026

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
La investigación se apoya en un reporte del medio de comunicación The Athletic, que informó que hay aficionados que denuncian haber comprado boletos de "categoría 1", los más caros, y recibido asientos que inicialmente se presentaban como de categoría inferior.

Este miércoles 13 de mayo, el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, reclamó aclaraciones a la FIFA sobre "posibles prácticas comerciales engañosas" relacionadas con la venta de entradas para el Mundial de 2026.

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La investigación se apoya en un reporte del medio de comunicación The Athletic, que informó que hay aficionados que denuncian haber comprado boletos de "categoría 1", los más caros, y recibido asientos que inicialmente se presentaban como de categoría inferior.

El fiscal Bonta, en ese sentido, preguntó al ente regulador del balompié internacional en una carta pública acerca de una "posible violación de la ley de California" que "ofrece una fuerte protección a los consumidores".

"Esperamos recibir la información solicitada por parte de la FIFA como parte de nuestra revisión en curso", sostuvo el fiscal.

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Más de tres millones de entradas para el Mundial fueron vendidas en cuatro categorías de precio diferentes, basadas en mapas de los estadios codificados por colores que se mostraban durante el proceso de compra en línea.

California hospedará 14 partidos de la Copa del Mundo, ocho en su sede de Los Ángeles y otros seis en Santa Clara, cerca de San Francisco.

Desde hace meses, los exorbitantes costos de los boletos son un motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo ampliada a 48 selecciones.

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El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La unión americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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