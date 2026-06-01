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Lunes, 01 de junio de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos, según un medio iraní

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Armas de Irán | Foto EFE
Armas de Irán | Foto EFE
La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano.

El régimen de Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó este lunes la agencia de noticias iraní Tasnim.

La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano y a las violaciones "en todos los frentes" del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.

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"El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores", precisó el medio de comunicación iraní.

El pronunciamiento del régimen se dio, además, luego de que el Comando Central de Estados Unidos informara que sus Fuerzas Armadas atacaron un carguero con bandera de Gambia que tenía como objetivo llegar a un puerto de Irán en medio del bloque en el estrecho de Ormuz.

Según explicó el Centcom, alto mando militar de Estados Unidos que dirige las fuerzas en la región de Oriente Medio, el ataque se realizó el viernes 29 de mayo cuando detectó que la embarcación no atendió más de 20 advertencias.

"Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán", comunicó el Centcom en su cuenta oficial de X.

El estrecho de Ormuz, paso importante para el petróleo y gas del mundo, se ha convertido en uno de los puntos críticos durante la guerra de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás.

Por lo pronto, la administración Trump mantiene un bloqueo a los puertos iraníes para presionar al régimen, mientras que Teherán detiene de facto todo el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

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Asimismo, las negociaciones entre las partes se mantienen, pero no han llegado a un acuerdo final a pesar de las altas expectativas que se han generado en el mundo.

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