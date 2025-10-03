Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

El activista José Daniel Ferrer, un firme opositor del régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba, anunció su decisión de salir del país y exiliarse. La determinación fue confirmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) mediante una carta publicada este viernes 3 de octubre.

Según el CTDC, Ferrer “ha decidido, después de casi cuatro décadas de lucha, solo interrumpidas por cuatro prisiones, salir del país”.

“Su decisión responde sobre todo a las responsabilidades personales que tiene con su familia, a quienes también se debe: no sólo a su país al que ha entregado años y años de acoso, tortura y sacrificios”, puntualizó.

VEA TAMBIÉN Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela o

En el documento, la asociación agregó que la decisión fue anunciada a través de sus familiares en una misiva: “Sabemos lo que le habrá costado tomarla. Y en el CTDC pensamos que es la correcta. Tiene derecho a su propia vida y a estar junto a los suyos. Para el CTDC es y será siempre, donde quiera que resida, un icono y un ejemplo para todos nosotros”, añadió.

En el documento emitido por el CTDC, José Daniel Ferrer fue catalogado como el “preso político más emblemático de la isla”, quien junto a otros como Félix Navarro, se han mostrado “inquebrantables frente a una dictadura longeva”.

“La fortaleza física, espiritual y conceptual de José Daniel está más que demostrada, así como su amor a Cuba. Igual que su claridad, que no será mellada por ninguna campaña de desinformación de un régimen estructuralmente mentiroso muy a gusto con el ecosistema de deep fakes, fakes news y posverdad”, reseñó.

VEA TAMBIÉN “La dictadura está asustada con el despliegue militar en el Caribe y busca sembrar el terror”: hermano de José Daniel Ferrer sobre alarmante cifra de presos políticos en Cuba o

El Consejo de Transición Democrática en Cuba (CTDC) concluyó diciendo que su decisión de salir del país “está íntimamente ligada a los horrores de la cárcel donde ha sido tratado como un animal, sujeto a golpizas, torturas físicas y psicológicas, que sólo una persona de una gran fortaleza física, anímica y espiritual, como la suya ha permitido soportar”.

“Su mente es clara, su decisión de seguir luchando por su país desde otro escenario, hasta ese día que pueda regresar, va a ser fundamental desde su voz potente y llena de cicatrices. Sabemos que no se rendirá”, terminó.