NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

octubre 3, 2025
Por: Saúl Montes
La confirmación, conocida por NTN24, fue realizada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

El activista José Daniel Ferrer, un firme opositor del régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba, anunció su decisión de salir del país y exiliarse. La determinación fue confirmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) mediante una carta publicada este viernes 3 de octubre.

Según el CTDC, Ferrer “ha decidido, después de casi cuatro décadas de lucha, solo interrumpidas por cuatro prisiones, salir del país”.

“Su decisión responde sobre todo a las responsabilidades personales que tiene con su familia, a quienes también se debe: no sólo a su país al que ha entregado años y años de acoso, tortura y sacrificios”, puntualizó.

o

En el documento, la asociación agregó que la decisión fue anunciada a través de sus familiares en una misiva: “Sabemos lo que le habrá costado tomarla. Y en el CTDC pensamos que es la correcta. Tiene derecho a su propia vida y a estar junto a los suyos. Para el CTDC es y será siempre, donde quiera que resida, un icono y un ejemplo para todos nosotros”, añadió.

En el documento emitido por el CTDC, José Daniel Ferrer fue catalogado como el “preso político más emblemático de la isla”, quien junto a otros como Félix Navarro, se han mostrado “inquebrantables frente a una dictadura longeva”.

“La fortaleza física, espiritual y conceptual de José Daniel está más que demostrada, así como su amor a Cuba. Igual que su claridad, que no será mellada por ninguna campaña de desinformación de un régimen estructuralmente mentiroso muy a gusto con el ecosistema de deep fakes, fakes news y posverdad”, reseñó.

o

El Consejo de Transición Democrática en Cuba (CTDC) concluyó diciendo que su decisión de salir del país “está íntimamente ligada a los horrores de la cárcel donde ha sido tratado como un animal, sujeto a golpizas, torturas físicas y psicológicas, que sólo una persona de una gran fortaleza física, anímica y espiritual, como la suya ha permitido soportar”.

“Su mente es clara, su decisión de seguir luchando por su país desde otro escenario, hasta ese día que pueda regresar, va a ser fundamental desde su voz potente y llena de cicatrices. Sabemos que no se rendirá”, terminó.

Temas relacionados:

Cuba

Opositores

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Exilio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos intensifica ejercicios militares en el Caribe y revela imágenes cargando aviones F35 con misiles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Actualidad

Ver más
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

Armamento

Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil (AFP)
Brasil

"Es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región": presidente de Brasil habla de despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe

Armamento

Maduro exhibe misiles en principal autopista en el centro de Venezuela

Vladímir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Rusia

Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza de un país "occidental" que sea enviada a Ucrania

Trump confirmó su asistencia al funeral de Charlie Kirk / FOTO: EFE
Charlie Kirk

Trump confirmó su asistencia al funeral de Charlie Kirk mientras en Phoenix y Utah se le rindieron homenajes

Luis Abinader, presidente de República Dominicana - Foto: EFE
Luis Abinader

Abinader aclara a Diosdado Cabello: Yo hablé de narcotráfico, no sé por qué se sintió aludido

Gustavo Petro - EFE
Colombia

Autoridades de México responden la solicitud del presidente Petro por artistas colombianos que habrían desaparecido después de un concierto en Sonora

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda