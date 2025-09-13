NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Presos políticos

“La dictadura está asustada con el despliegue militar en el Caribe y busca sembrar el terror”: hermano de José Daniel Ferrer sobre alarmante cifra de presos políticos en Cuba

septiembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Las cifras de los presos políticos en Cuba sigue generando alarma en medio del despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe.

Cuba registra una alarmante cifra de 1.185 presos políticos por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel, entre los cuales se encuentran 472 con patologías médicas graves, 41 que requieren tratamientos psiquiátricos y 30 menores de edad, según un informe de Prisoners Defenders.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con el activista y exprisionero político Luis Enrique Ferrer, además de hermano de Daniel Ferrer, quien brindó un análisis de estas lamentables cifras que son un reflejo de las difíciles condiciones que viven los ciudadanos cubanos.

“La dictadura está asustada con el despliegue militar de los Estados Unidos en la zona del Caribe (…) Lo que prácticamente busca es sembrar el terror en las calles de Cuba para frenan el descontento que hay en la población y evitar que haya una explosión popular como la de 2021”, mencionó.

Ferrer explicó que los presos políticos se enfrentan a un sistema represivo en el que son enviados a lugares con pésimas condiciones en las que su vida corre riesgo.

o

“La alimentación que la prisión facilita a cada preso no da para el sustento de ese reo. Es una cuestión que precisamente por la escasez de alimentación muchos presos terminan enfermos”, denunció.

El invitado explicó que esta es una herramienta para someter a aquellos que se han atrevido a pedir un nuevo rumbo democrático en Cuba, donde, según él, las cárceles están en condiciones infrahumanas.

“Es un sistema de ablandamiento del ser humano. Te encarcelan y luego buscan enfermarte, tenerte pasando hambre, necesidad como para que tú te preocupes por sobrevivir y no reclamar por los derechos”, mencionó.

Así mismo, el invitado expresó que la situación de su hermano, el preso político José Daniel Ferrer, sigue siendo crítica debido a los maltratos que recibe por parte de los guardias.

o

Su caso se suma al de otros presos políticos que también están pasando difíciles condiciones de salud tras las rejas, donde sus familiares obtienen poca información sobre las enfermedades que tienen.

 

