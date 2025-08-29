Miguel Uribe Londoño exigió al Gobierno de Colombia que declare al Cartel de los Soles como grupo terrorista y criticó envío de soldados a zona fronteriza con Venezuela

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado líder político Miguel Uribe Turbay, publicó un video a través de su cuenta de X en el que lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de abandonar a los colombianos víctimas del conflicto en la región del Catatumbo y, al mismo tiempo, de respaldar al régimen venezolano.

VEA TAMBIÉN “Petro teme a una eventual caída de Maduro”: analistas sobre los recientes comentarios del presidente de Colombia en relación al despliegue militar estadounidense o

“En el Catatumbo ocurrió la emergencia más grande de nuestra historia. Miles de colombianos desplazados sufrieron la violencia de grupos terroristas, pero no hubo un gobierno que los atendiera dignamente”, declaró, rechazando la militarización tardía y las decisiones del gobierno actual frente a esa región.

Sin embargo, el candidato fue más allá y afirmó con contundencia que “este gobierno permite y promueve la violencia”. “Es asqueroso ver cómo, mientras el gobierno ha abandonado a nuestros hermanos colombianos en problemas, hoy sí responde al llamado de sus socios Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, precisó.

Ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Uribe criticó el despliegue de más de 25.000 soldados colombianos hacia la frontera en el Catatumbo, calificando el hecho como “inaceptable” y políticamente servil.

Además, lanzó una petición directa: “El gobierno de Colombia debe declarar oficialmente al régimen de Maduro y al Cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante”, dijo. Recordó que países como Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Guyana y Argentina ya han tomado esa decisión en lo que definió como una postura firme.

Uribe también emitió una advertencia clara de cara a una eventual victoria electoral. “Si este presidente no lo hace, cuente con que este 7 de agosto nosotros sí haremos lo que toca hacer, junto a nuestros aliados de la región”, consideró.

VEA TAMBIÉN Carteles de recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen sorpresivamente en el centro de Madrid, España o

Finalmente, cerró con una reflexión que evocó a su hijo Miguel Uribe Turbay. “El régimen criminal que obstruye y oprime Venezuela es una clara amenaza para Colombia. Como decía mi hijo Miguel: ‘Si no hay libertad en Venezuela, nunca habrá paz en Colombia’”, mencionó.

Uribe Turbay, cabe recordar, falleció el pasado 11 de agosto como consecuencia de los disparos que un sicario le propinó en medio de un atentado contra su vida que sucedió el 7 de junio de este año en un parque de Modelia, un barrio residencial ubicado al occidente de Bogotá, en Colombia.