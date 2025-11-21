La propuesta de paz de 28 puntos que planteó Trump para Ucrania que contempla, entre otras, la cesión de territorio a Rusia

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente republicano Donald Trump, presentó una propuesta de paz para Ucrania de 28 puntos en los que se contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia o la reincorporación del mismo al G8.

VEA TAMBIÉN Ola de ataques rusos sobre varias ciudades de Ucrania deja 25 muertos y más de 100 heridos o

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para el desarrollo del plan el emisario diplomático Steve Witkoff y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio trabajaron "discretamente" durante un mes aproximadamente.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski dijo que espera hablar de dicho proyecto con su homólogo estadounidense "en los próximos días".

En total son 28 puntos planteados por Washington para acabar la guerra entre Rusia y Ucrania que ya está por cumplir 4 años.

VEA TAMBIÉN "Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania o

Entre los incisos del borrador se defiende la soberanía de Ucrania, la celebración de elecciones dentro de 100 días, la no inclusión del país en la OTAN, entre otros.

Estos son todos los 28 puntos del borrador del proyecto: