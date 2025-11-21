NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Guerra en Ucrania

La propuesta de paz de 28 puntos que planteó Trump para Ucrania que contempla, entre otras, la cesión de territorio a Rusia

noviembre 21, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Vladímir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski - EFE
Para el desarrollo del plan, el emisario diplomático Steve Witkoff y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trabajaron "discretamente" durante un mes, según afirmó la Casa Blanca.

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente republicano Donald Trump, presentó una propuesta de paz para Ucrania de 28 puntos en los que se contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia o la reincorporación del mismo al G8.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para el desarrollo del plan el emisario diplomático Steve Witkoff y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio trabajaron "discretamente" durante un mes aproximadamente.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski dijo que espera hablar de dicho proyecto con su homólogo estadounidense "en los próximos días".

En total son 28 puntos planteados por Washington para acabar la guerra entre Rusia y Ucrania que ya está por cumplir 4 años.

Entre los incisos del borrador se defiende la soberanía de Ucrania, la celebración de elecciones dentro de 100 días, la no inclusión del país en la OTAN, entre otros.

Estos son todos los 28 puntos del borrador del proyecto:

  • 1. Se confirmará la soberanía de Ucrania.
  • 2. Se concluirá un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Se consideran resultados de todas las ambigüedades de los últimos 30 años.
  • 3. Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más.
  • 4. Se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada.
  • 5. Ucrania recibirá garantías de seguridad confiables.
  • 6. El tamaño de las fuerzas armadas ucranianas se limitará a 600.000 efectivos.
  • 7. Ucrania acepta recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una cláusula de que Ucrania no será admitida en el futuro.
  • 8. La OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania.
  • 9. Los aviones de combate europeos quedarán estacionados en Polonia.
  • 10. Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y firme, se reinstaurarán todas las sanciones globales, se revocarán el reconocimiento de los nuevos territorios y todos los demás beneficios de este acuerdo. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin alguna razón, la garantía de seguridad se considera inválida.
  • 12. Un potente paquete global de reconstrucción de Ucrania, incluyendo la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania, la reconstrucción de las infraestructuras gasísticas de Ucrania, la rehabilitación de áreas dañadas por la guerra, el desarrollo de una nueva infraestructura y la reanudación de la extracción de recursos minerales y naturales, todo con un paquete especial de financiación elaborado por el Banco Mundial.
  • 13. Rusia volverá a formar parte de la economía global, con conversaciones sobre un levantamiento de sanciones, la reintegración en el grupo G8 y la firma de un acuerdo de cooperación económica a largo plazo con Estados Unidos.
  • 14. Se invertirán 100.000 millones de dólares en activos congelados rusos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, con Estados Unidos recibiendo el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100.000 millones de dólares para incrementar el monto de la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Se descongelarán los fondos europeos congelados y el remanente de los fondos rusos congelados se invertirá en otro vehículo de inversión ruso-estadounidense.
  • 15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre temas de seguridad, para promocionar y garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas de este acuerdo.
  • 16. Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.
  • 17. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluido el Tratado START I.
  • 18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
  • 19. La central nuclear de Zaporiyia se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania.
  • 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinadas a promover el entendimiento y la tolerancia.
  • 21. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como rusos, incluso por Estados Unidos. Jersón y Zaporiyia quedarán congelados en la línea de contacto, lo que comporta un reconocimiento de facto de esa línea de contacto. Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast de Donetsk que controlan actualmente, que serán usadas después para crear una zona de amortiguamiento.
  • 22. Tras ponerse de acuerdo sobre futuras disposiciones territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no cambiar esas disposiciones por la fuerza. Ninguna garantía de seguridad será aplicable si se rompe ese compromiso.
  • 23. Rusia no evitará que Ucrania se sirva del río Dniéper para sus actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano en el mar Negro.
  • 24. Se establecerá un comité humanitario para resolver sobre intercambios de prisioneros, la devolución de restos mortales, rehenes y civiles detenidos, y se instaurará un programa de reunificación familiar.
  • 25. Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días.
  • 26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán una amnistía completa por sus acciones durante la guerra y aceptarán no hacer ninguna reclamación o considerar ninguna queja en el futuro.
  • 27. Este acuerdo será legalmente vinculante. El Consejo de Paz, dirigido por el presidente estadounidense Donald Trump, se encargará de supervisar su implementación. Se impondrán sanciones si se viola.
  • 28. En cuanto todas las partes hayan aceptado este memorándum, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se hayan retirado a los puntos acordados para empezar a implementar el acuerdo.

