¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

LeBron James, el hombre récord de la NBA, anotó 8 puntos en una agridulce victoria de Los Angeles Lakers este jueves ante los Toronto Raptors, despidiéndose de una racha de 1.297 partidos.

Con la baja de Luka Doncic, los Lakers lograron un triunfo de prestigio por 123-120 en la cancha de Toronto, segundo clasificado de la Conferencia Este.

El escolta Austin Reaves fue el motor ofensivo angelino con 44 puntos en una noche insólitamente poco inspirada de James.

VEA TAMBIÉN Conmoción en la NBA: falleció a los 57 años excompañero de Kobe Bryan y Shaquille O’Neal en Los Lakers o

El alero, que este mes cumplirá 41 años, se quedó en 8 puntos después de convertir sólo 4 de sus 17 tiros de campo y ninguno de sus cinco intentos desde la línea de triple.

'King James' sigue aún tomando ritmo de competición después de perderse el primer mes por una ciática.

Con esta escasa producción finalizó una de las series más estratosféricas de su carrera, la de 1.297 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos, que permanecía activa desde el 6 de enero de 2007.

Esta es la mayor racha histórica de este tipo con diferencia en la NBA. Las más cercanas estuvieron muy por debajo de los números de James y las protagonizaron Michael Jordan con 866 partidos y Kareem Abdul-Jabbar con 787.

Ofuscado de cara al aro, el alero se enfocó en las labores de facilitador de juego repartiendo 11 asistencias.

VEA TAMBIÉN Michael Jordan asiste a la corte en el inicio de juicio: este es el caso que protagoniza la exestrella de la NBA o

Con empate a 120 y tres segundos en el reloj, LeBron tuvo en sus manos la última posesión del partido.

Sin embargo, pese a acabar con su racha, James se llevó los aplausos porque en el ocaso del juego, cuando podía buscar un lanzamiento con el que mantenía viva su racha, eligió asistir en la esquina al japonés Rui Hachimura, que clavó el triple del triunfo.

Máximo anotador histórico de la NBA, LeBron está embarcado en la temporada 23 de su carrera, otro récord de longevidad, en la que los Lakers ocupan un inesperado segundo lugar del Oeste (16-5).