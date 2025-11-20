NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Honduras

María Elvira Salazar advierte que Honduras podría seguir el camino de Venezuela: "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años"

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Durante una audiencia del subcomité para política exterior de la Cámara de Representantes, la congresista subrayó la urgencia de asegurar que el proceso electoral en Honduras sea justo y transparente.

En medio de crecientes tensiones políticas en Honduras, la congresista María Elvira Salazar ha lanzado una advertencia contundente desde el Capitolio de Estados Unidos.

Durante una audiencia del subcomité para política exterior de la Cámara de Representantes, subrayó la urgencia de asegurar que el proceso electoral en Honduras sea justo y transparente.

Salazar, quien lidera el subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental, ha sido enfática al señalar que una falta de transparencia en estas elecciones podría empujar a Honduras hacia una trayectoria similar a la de Venezuela.

"En este momento los votantes hondureños están en una encrucijada y deben pensar muy bien por quién van a votar", advirtió la legisladora republicana.

Salazar añadió que "lo único que les estoy diciendo es que no elijan a un comunista, porque el comunismo es fantástico en la teoría y terrible en la práctica, si no pregúntenle a mis padres".

o

Además, estableció una comparación con Venezuela. "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años y ni siquiera tener las mayores reservas de petróleo del planeta los han podido salvar de la catástrofe en la que vive Venezuela en este momento", afirmó.

La preocupación por el proceso electoral hondureño no fue exclusiva del Partido Republicano. El congresista demócrata Joaquín Castro, representante para las políticas del hemisferio occidental, también expresó su recelo.

"Nosotros debemos defender con principios la democracia y el derecho del pueblo a elegir a sus propios líderes, independientemente de si el gobierno es de derecha o de izquierda", expresó Castro, quien alertó sobre posibles irregularidades en el proceso.

Deborah Ullmer, directora regional para América Latina del Instituto Democrático de Estados Unidos, por su parte, subrayó la importancia de garantizar que el resultado electoral refleje genuinamente la voluntad popular expresada en las urnas.

Temas relacionados:

Honduras

María Elvira Salazar

Venezuela

Maduro

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

María Elvira Salazar advierte que Honduras podría seguir el camino de Venezuela: "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Actualidad

Ver más
Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Tránsito en Bogotá. (EFE)
Bogotá

Anuncian pico y placa para algunos vehículos en Bogotá cada 15 días los sábados a partir del primer semestre de 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La cantante estadounidense Katy Perry - AFP
Katy Perry

Lluvia de críticas a Katy Perry por arrojar su pastel de cumpleaños al suelo: sus bailarines tuvieron que comer del piso

3I/ATLAS | Foto Canva
Cometa

Científicos detectan que el cometa interestelar 3l/ATLAS está emitiendo una extraña sustancia que estaría relacionada con su cambio a color verde

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

Sobrino de Michael Jackson, protagonista de la nueva película del ‘Rey del Pop’, tiene raíces colombianas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Tránsito en Bogotá. (EFE)
Bogotá

Anuncian pico y placa para algunos vehículos en Bogotá cada 15 días los sábados a partir del primer semestre de 2026

Economía Venezuela - AFP
Inflación en Venezuela

Análisis se debaten entre proyección de 300 % y 400 % de inflación para Venezuela al cierre del 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre