María Elvira Salazar advierte que Honduras podría seguir el camino de Venezuela: "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años"

En medio de crecientes tensiones políticas en Honduras, la congresista María Elvira Salazar ha lanzado una advertencia contundente desde el Capitolio de Estados Unidos.

Durante una audiencia del subcomité para política exterior de la Cámara de Representantes, subrayó la urgencia de asegurar que el proceso electoral en Honduras sea justo y transparente.

Salazar, quien lidera el subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental, ha sido enfática al señalar que una falta de transparencia en estas elecciones podría empujar a Honduras hacia una trayectoria similar a la de Venezuela.

"En este momento los votantes hondureños están en una encrucijada y deben pensar muy bien por quién van a votar", advirtió la legisladora republicana.

Salazar añadió que "lo único que les estoy diciendo es que no elijan a un comunista, porque el comunismo es fantástico en la teoría y terrible en la práctica, si no pregúntenle a mis padres".

Además, estableció una comparación con Venezuela. "Ignoraron esta misma advertencia hace 25 años y ni siquiera tener las mayores reservas de petróleo del planeta los han podido salvar de la catástrofe en la que vive Venezuela en este momento", afirmó.

La preocupación por el proceso electoral hondureño no fue exclusiva del Partido Republicano. El congresista demócrata Joaquín Castro, representante para las políticas del hemisferio occidental, también expresó su recelo.

"Nosotros debemos defender con principios la democracia y el derecho del pueblo a elegir a sus propios líderes, independientemente de si el gobierno es de derecha o de izquierda", expresó Castro, quien alertó sobre posibles irregularidades en el proceso.

Deborah Ullmer, directora regional para América Latina del Instituto Democrático de Estados Unidos, por su parte, subrayó la importancia de garantizar que el resultado electoral refleje genuinamente la voluntad popular expresada en las urnas.