Domingo, 16 de noviembre de 2025
Elecciones en Ecuador

¿Cómo se podría evaluar la jornada electoral del referéndum en Ecuador?

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Esteban Ron, abogado constitucionalista, conversó sobre las elecciones en Ecuador del referéndum y la consulta popular.

 

Este domingo, cerca de catorce millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para responder preguntas trascendentales en un referéndum y una consulta popular.

Las cuestiones abarcan desde el regreso de las bases militares extranjeras hasta la redacción de una nueva constitución.

Para hablar sobre este tema, Esteban Ron, abogado constitucionalista, experto en derecho electoral y máster en democracia y gobierno, conversó con La Tarde de NTN24.

o

El invitado habló sobre la jornada electoral diciendo: “el proceso electoral transcurrió sin ningún inconveniente”.

“Prácticamente no hay ninguna novedad”, añadió el abogado constitucionalista.

Y puntualizó que “en el último tiempo, el ecuatoriano promedio logró hacer un discernimiento respecto de las tres preguntas iniciales”.

Por su parte, Patricia Hidalgo, experta en comunicación política, comentó que en al menos dos preguntas las votaciones van a estar ajustadas.

