Lunes, 01 de diciembre de 2025
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

diciembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El partido político opositor hizo oficial por medio de un comunicado la decisión sobre quien es padre del también aspirante presidencial asesinado, Miguel Uribe Turbay.

El Centro Democrático anunció este lunes que el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del también aspirante a la Presidencia Miguel Uribe Turbay, víctima de un magnicidio, había sido excluido de la contienda electoral por un supuesto apoyo a otro precandidato.

El partido político opositor al Gobierno de Gustavo Petro hizo oficial el anuncio por medio de un comunicado en el que se informó que Abelardo de la Espriella, también interesado en suceder a Petro el próximo año, le comunicó la renuncia de Uribe Londoño al expresidente Álvaro Uribe Vélez, miembro y líder político del Centro Democrático.

"El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella", notificó el lunes el Centro Democrático en un comunicado difundido por medio de sus redes sociales.

"El expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al Dr. De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera", agregaron.

En el mensaje, el Centro Democrático reveló además que, en la noche del sábado, el expresidente Uribe recibió un mensaje de Uribe Londoño donde le decía que "estaba por tomar una decisión muy seria con su familia" y que se excusaba de participar en un foro del domingo.

Uribe Londoño, de acuerdo con el Centro Democrático, le solicitó una reunión de "10 minutos" al exmandatario Uribe, quien no pudo atenderla por "problemas personales", pero le hizo saber que cualquier tema sería atendido vía mensajes, según se comunicó.

"En la mañana de este lunes el Dr. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, habló con el Dr. Uribe Londoño quien le anticipó que le enviaría unas preguntas al WhatsApp. El Centro Democrático agradece la franqueza del Dr. De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín", expresaron.

Más tarde, el mismo Uribe Londoño subió un video a sus redes sociales pidiéndole al Centro Democrático rectificar la decisión de excluirlo de la carrera presidencial y desmintiendo "categóricamente" que había renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato que representará al partido.

"Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy pate por versiones de prensa o de llamadas telefónicas", señaló Uribe Londoño.

En un clip en el que se le ve hablándole a la cámara, Uribe Londoño reiteró que sigue firme en su aspiración. "No renuncio ni me renuncian, pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información", solicitó.

De la Espriella, cabe resaltar, es también opositor del Gobierno Petro y, aunque también tiene ideologías de derecha, su candidatura, según ha indicado, es independiente.

La próxima jornada electoral está programada para empezar en Colombia el 31 de mayo. El mandato de Petro, entretanto, culminará el 7 de agosto, cuando se producirá la investidura de su sucesor.

