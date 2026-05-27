Rocío San Miguel regresó a Venezuela tras ser excarcelada en enero y permanecer casi cinco meses en España

La abogada y activista por los derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel regresó a Venezuela procedente de España, donde permaneció casi cinco meses tras su excarcelación el pasado 8 de enero.

La defensora retorna al país con medidas cautelares vigentes para reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre del proceso injusto, arbitrario y falso que enfrenta.

Esta decisión responde al deseo de San Miguel de estar presente en esta etapa procesal con la expectativa de que su situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva.

La abogada estuvo recluida casi dos años en el Helicoide, centro de detención señalado por organismos internacionales como lugar donde se practican torturas.

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Fue detenida por el régimen junto a su hija (quien fue liberada días después) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

San Miguel fue acusada por parte de la dictadura venezolana de "terrorismo, traición a la patria" entre otros cargos inventados por el entonces fiscal general del régimen, Tarek William Saab.

Durante su detención arbitraria, San Miguel solo pudo recibir visitas de su hija, Miranda Díaz, y en múltiples ocasiones se denunciaron quebrantos de salud que no fueron atendidos, como una fractura de hombro que necesitaba cirugía.

La defensa de la abogada denunció en múltiples ocasiones la falta de acceso al expediente del caso, situación que se prolongó por varios meses.

Su excarcelación se produjo el 8 de enero de este año junto a cuatro ciudadanos españoles, siendo trasladados de inmediato a España, donde permaneció hasta su reciente regreso.