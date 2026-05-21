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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Régimen cubano

“Su tiempo ha terminado”: experto advierte “ultimátum” de EE. UU. contra régimen cubano

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El exdiplomático cubano aseguró que las recientes acciones de Washington envían un mensaje claro al régimen de la Habana.

En el programa La Tarde NTN24, Juan Antonio Blanco, exdiplomático cubano y experto en relaciones de Cuba y Estados Unidos, analizó la imputación contra Raúl Castro y el aumento de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Cuba.

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Blanco calificó la situación como “efectivamente es un ultimátum, efectivamente es una línea roja clara de que los cubanos pueden tomarse el tiempo que quieran en resolver sus problemas, pero en los Estados Unidos no pueden jugar con la seguridad nacional”.

El experto hizo referencia a antecedentes históricos entre ambos países y advirtió sobre la gravedad del escenario actual. “Yo consideraría esto un deliberado acto de guerra para distraer mis fuerzas y actuaria en correspondencia”.

Asimismo, reiteró que al igual que en el pasado, “de nuevo (Cuba) está jugando retóricamente con chantajear a Gobierno de Trump con la cosa de ‘ustedes van a hacer los culpables’”.

Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos ha sido contundente y “les están mandando, le están comunicando al Gobierno cubano, a los lideres del gobierno cubano ‘su tiempo ha terminado’”.

Todas las operaciones de Washington cerca a la isla, “es comunicarle al gobierno cubano una señal más de que ‘tu tiempo se acabó’, y este Gobierno que está en Estados Unidos no va a actuar de la forma habitual en que actuaron todas las administraciones anteriores”.

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