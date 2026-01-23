NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Régimen venezolano

Gobernador del régimen venezolano aceptó que le están vendiendo petróleo a Estados Unidos, pero agregó que “aquí estamos gobernando nosotros”

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Freddy Bernal | Foto AFP
También hizo énfasis en que los recursos no llegaran porque Estados Unidos los ayuda sino porque el régimen se mantiene en “resistencia”.

El gobernador del Estado de Táchira del régimen venezolano, Freddy Bernal hizo este viernes fuerte declaración en contra de los Estados Unidos y advirtió que no hay que dejarse “creer que ahora son buena gente, jamás nos han querido, jamás nos querrán”.

Bernal comenzó su polémico discurso diciendo que “hay que apoyar estrictamente la acción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acción difícil, compleja, en este momento ciego y hay que apoyar en la calle, en la diplomacia, en las cortes, y en los medios”.

Además, advirtió a los seguidores del régimen que “no nos vayamos a dejar guiar por la basura que viene desde el norte, no nos dejemos confundir, aquí estamos gobernando nosotros”.

Reconoció que “si, estamos hablando con los captores” es decir, Estados Unidos “y sí, claro que estamos vendiendo petróleo, y lo venderemos porque es nuestro petróleo”, aseguró

Asimismo, hizo énfasis en que los recursos no llegaran porque Estados Unidos los ayuda sino porque el régimen se mantiene en “resistencia”. “Si, claro que llegaran los recursos, gracias a la resistencia de Nicolás Maduro, gracias a la resistencia de ustedes habrá recurso para el pueblo”.

No obstante, lanzó un contundente mensaje a la población que lo acompañaba: “Nadie se confunda cuidado con dejarse creer que es una dádiva de los gringos, cuidado de dejarse creer que ahora son buena gente, jamás nos han querido, jamás nos querrán, jamás van a amar al pueblo de Bolívar, jamás van a querer a la gente de nuestro test, como somos nosotros”, expresó Bernal.

Adicionalmente, anunció que “por ello, es la hora de la dignidad, es la hora del 4 de febrero, es la hora del 13 de abril, es la hora del 23 de enero, siempre con las misma banderas”.

Cabe recalcar que Bernal anteriormente lanzó una advertencia para los que celebraran la captura de Maduro, “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, amenazas, burlitas estúpidas celebrando la captura del presidente (...) todo aquel que emita juicio de valor contra la república le aplicaremos todo el peso de la constitución", concluyó.

