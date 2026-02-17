NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Mesa de diálogo

Gobierno de Colombia anunció que está reanudando conversaciones de paz con el Clan del Golfo después de que el grupo criminal anunciara la suspensión por la reunión entre Petro y Trump

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Clan del Golfo y Gobierno de Colombia reanudan diálogos - AFP
Clan del Golfo y Gobierno de Colombia reanudan diálogos - AFP
La mesa de negociaciones se reactivó después de una reunión en Bogotá el 9 de febrero con países mediadores.

El Gobierno de Colombia anunció a través de un comunicado conjunto que está reanudando conversaciones de paz con el grupo criminal Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según el texto, la mesa de diálogo se reactivó tras una reunión en Bogotá el 9 de febrero, luego de la invitación del grupo de países mediadores integrado por Qatar, España, Noruega y Suiza, así como de la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal.

o

“La sesión se desarrolló en un ambiente constructivo. El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios, continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la situación de suspensión de la conversación que se había anunciado por el Estado Mayor Conjunto del EGC en días previos”, reza el comunicado.

o

Por otro lado, se precisó que en la sesión se acordaron “los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”.

La suspensión de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo se dio después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo norteamericano Donald Trump en la que prometieron una nueva ofensiva dirigida contra tres jefes clave del tráfico de cocaína, entre ellos Chiquito Malo, comandante del Clan del Golfo.

En ese entonces, el grupo criminal dijo en un comunicado el 4 de febrero que "esto sería un ataque a la buena fe y los compromisos de Doha" y que abandonaría "temporalmente" la mesa de negociaciones y realizaría consultas internas.

Las conversaciones con el Clan del Golfo se llevan a cabo desde hace unos cinco meses en Qatar.

