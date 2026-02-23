Hallan los restos de helicóptero militar que había desaparecido en Perú: 15 tripulantes fallecieron

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, informó la autoridad militar.

"Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer", indicó la fuerza aérea en un comunicado.

La FAP informó que los cuatro tripulantes fallecidos son el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión, el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo, la Suboficial de Primera FAP Kamila Anchapuri Jove y el Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán.

"El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo", señalaron.

El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.

El helicóptero se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, además de brindar apoyo a la ciudadanía ante inundaciones, desbordes y otros acontecimientos en Arequipa.

La misión incluía también el respaldo a entrenamientos de cadetes FAP en el curso de paracaidismo, según informó la Fuerza Aérea.