Miércoles, 28 de enero de 2026
La tormenta Kristin deja al menos dos muertos en Portugal y provoca inusual nevada en Madrid: así amaneció la capital española

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Nevada en Madrid.
El paso de la tormenta Kristin estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de viento que alcanzaron hasta 150 km/h, y que provocaron caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

La poderosa tormenta Kristin deja, este miércoles, al menos dos muertos en Portugal y provoca una inusual nevada en Madrid.

Las fuertes lluvias y los vientos que azotaron Portugal la madrugada del miércoles dejaron al menos dos muertos y numerosos daños en la región de Lisboa y en el centro del país, según los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 1.500 incidentes entre las 00H00 y las 08H00 (hora local y GMT).

Una persona murió en Vila Franca de Xira, en las afueras de Lisboa, cuando su automóvil se vio impactado por un árbol arrancado de raíz, informó Protección Civil.

Otra persona falleció a causa de la caída de una "estructura metálica" en Monte Real, en el distrito de Leiria (centro del país), precisó Protección Civil.

El gobierno portugués calificó la tormenta de "fenómeno climático extremo, que provocó daños significativos en varias partes del territorio".

Hasta 850.000 hogares o instituciones quedaron sin suministro eléctrico en las primeras horas del miércoles.

Numerosas vías de comunicación seguían cortadas o parcialmente bloqueadas, incluida la principal autopista que conecta Lisboa con el norte del país, y el tráfico ferroviario también se vio perturbado en varias regiones.

Varias municipalidades decidieron cerrar las escuelas. En Figueira da Foz, en la costa del centro de Portugal, el viento derribó una noria gigante.

La tormenta Kristin continuó su desplazamiento hacia el este y llegó a España, en la mañana del miércoles, en donde provocó fuertes nevadas en Madrid, lo que llevó a las autoridades a pedir a la población que evite los "desplazamientos innecesarios".

La nevada es excepcional en donde las nevadas no son habituales. El fenómeno ha provocado afectaciones al sistema de transporte. Algunos servicios de las líneas de metro, trenes y buses han sido suspendidos y la Alcaldía declaró alerta máxima por el temporal.

Imágenes captadas en la capital española daban cuenta de la magnitud de la nevada al evidenciar calles tapadas y automóviles totalmente cubiertos por la nieve.

