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Sábado, 11 de abril de 2026
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Régimen venezolano

Congresistas de EE. UU. se pronunciaron tras jornada de represión y protestas en Caracas: "¡Las sanciones contra Delcy deben reimponerse!"

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Caracas (AFP)
Protestas en Caracas (AFP)
Desde el Congreso de Estados Unidos ya se conocen respuestas por parte de legisladores que pidieron libertad para el pueblo venezolano.

El jueves se llevaron a cabo multitudinarias protestas en Caracas por parte de trabajadores y pensionados para exigir mejoras salariales.

Las movilizaciones derivaron en fuertes enfrentamientos entre fuerzas del régimen y ciudadanos indignados que buscaban llegar a Miraflores para alzar su voz frente a la sede de la dictadura.

En medio de la represión, se han confirmado cinco detenidos por las protestas, pero hasta el momento solo se conocen cuatro nombres: Ort Betancourt, César Gómez, Adrián Balsa y Tony Zapata. Los detenidos fueron acusados de desorden público.

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Este sábado, según el abogado que defendió a los secuestrados por el régimen, confirmó que todos los detenidos fueron liberados.

La policía dispersó con gases a unos 2.000 manifestantes que intentaban llegar el jueves al palacio de Miraflores en Caracas, lo que originó choques entre civiles y fuerzas del régimen.

Tras esto, desde el Congreso de Estados Unidos ya se conocen respuestas por parte de legisladores que pidieron libertad para el pueblo venezolano.

El congresista por Florida Rick Scott aseguró que "el pueblo venezolano merece libertad REAL, oportunidades, seguridad, estabilidad y un salario digno — pero Delcy Rodríguez lo ha prometido todo y no ha entregado NADA.".

Y pidió volver a aplicar sanciones a la jefa encargada del régimen:

"¡Las sanciones contra Delcy deben reimponerse! Basta de demoras y promesas vacías. Dejen de jugar para ganar tiempo. Terminen con la represión, dejen de usar las fuerzas de seguridad contra venezolanos inocentes, y LIBEREN A TODOS los presos políticos — incluidos aquellos QUE SIGUEN tras las rejas a pesar de la llamada “ley de amnistía”".

"El pueblo venezolano ESTÁ HARTO de una dictadura que sigue violando sus derechos dados por Dios. Estados Unidos está observando cada movimiento", añadió.

Por su parte, el congresista Carlos Gimenez aseguró que es hora de "ponerle fin al régimen" y apuntó contra Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

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"El pueblo venezolano está en las calles exigiendo libertad—y el régimen responde con represión y violencia. Permítanme ser claro: el momento es ahora. El momento es ahora de apoyar al pueblo venezolano y poner fin a esta dictadura. La Dictadora Interina Delcy Rodríguez ha prometido todo y no ha cumplido nada", dijo.

Y añadió: "los presos políticos siguen tras las rejas, y venezolanos inocentes están siendo atacados por alzar la voz. Y todos sabemos quién está detrás de la represión—Diosdado Cabello. Es hora de traerlo ante la justicia. No más demoras. No más excusas. Estados Unidos debe posicionarse firmemente del lado de la libertad".

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